Heute geht's rund: Das müssen sie zum Super Bowl wissen!

In Atlanta steigt das Football-Finale - und wir verraten, worauf es ankommt - vor 55 Minuten

NÜRNBERG/ATLANTA - "It's Super Bowl sunday!" Heute steigt eines der größten Sportereignisse der Welt. Die New England Patriots treffen auf die Los Angeles Rams - und Millionen Zuschauer weltweit sitzen gespannt vor den Fernsehgeräten. Wir haben den Überblick und erklären, worum es in der Nacht geht.

Gelingt es den Los Angeles Rams um Quarterback Jared Goff (Mitte) die übermächtigen New England Patriots zu schlagen? © John Bazemore/dpa



Gelingt es den Los Angeles Rams um Quarterback Jared Goff (Mitte) die übermächtigen New England Patriots zu schlagen? Foto: John Bazemore/dpa



In den USA ist es ein Feiertag, der verehrt wird. Sport trifft auf Popkultur, witzige Werbungen auf knallharten Körperkontakt. Der Super Bowl ist jedes Jahr eins der Highlights in der Sportwelt und erfreut sich auch in Deutschland - regelmäßigen Übertragungen der Spiele im Free-TV sei dank - immer größerer Beliebtheit. Doch worum geht's überhaupt und was muss man auch als Laie wissen, um auf der Super-Bowl-Party oder spätestens im Büro am Montagmorgen zu glänzen?

In Atlanta steigt bereits der 53. Super Bowl, der offiziell als Super Bowl LIII vermarktet wird. Er ist gleichzeitig das Finale der Football-Saison, in dem sich die beiden besten Teams nach kräftezehrender Hauptrunde und nicht minder mühsamen Playoffs gegenüberstehen. Die National Football League ist aus historischen Gründen in zwei kleinere Conferences, die National Football Conference (NFC) und American Football Conference (AFC), unterteilt. Als Meister in der NFC haben sich die Los Angeles Rams durchgesetzt, in der AFC die New England Patriots. Und nun spielen diese beiden Teams also den Titel aus. Worum es genau geht, was dieses Duell eigentlich mit Ottern zu tun hat und weshalb die NFL beim Super Bowl auf römische Ziffern setzt, erfahren Sie hier:

Bilderstrecke zum Thema Völlerei, Otter und Skandale: 15 spannende Fakten zum Super Bowl Er gehört zu den größten Einzelsport-Events der Welt: Der Super Bowl. Um ihn ranken sich unzählige Mythen und Geschichten - und auch einige interessante wie amüsante Fakten. Warum werden die Super Bowls mit römischen Ziffern betitelt? Was kosten 30 Sekunden der begehrten Werbezeit? Und was haben Avocados mit dem großen Event zu tun? Wir haben die Antworten.



Sportlich gesehen treffen im Super Bowl zwei Welten aufeinander. Die Los Angeles Rams stehen erstmals seit 2002 wieder im Finale - und damals war das Team noch in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri beheimatet. Mit ihrem 33-jährigen Coach Sean McVay und dem 24-jährigen Quarterback stehen sie für eine aufregende Offensive, eine knallharte Defensive und den einen oder anderen Trickspielzug.

Fachsimpeln beim Super Bowl - hier sind die wichtigsten Begriffe!

Ihnen gegenüber stehen die New England Patriots, eine eiskalte, effiziente Maschinerie, die auf dem Erfolgsduo Bill Belichick und Tom Brady sowie gelegentlichen Regelüberschreitungen aufgebaut ist. Was beide Teams verbindet: Sie arbeiten akribisch für ihren Erfolg. Während es für die Rams der erste Super-Bowl-Sieg in Los Angeles wäre, könnten Brady und Belichick als Duo bereits ihren sechsten Super-Bowl-Ring gewinnen. Das mag nicht jeder Football-Fan gut finden, hat aber jede Menge Respekt für so viel Kontinuität verdient.

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Wunder und Stromausfall: So liefen die letzten zehn Super Bowls! Es ist das größte Endspiel im American Football: Der legendäre Super Bowl. In diesem einem Duell Anfang Februar entscheidet sich die Meisterschaft in der US-Profiliga NFL - und weil es um so viel geht, gab es schon viele legendäre Aufeinandertreffen. Wir blicken auf die zehn letzten Super Bowls zurück und erzählen Geschichten von Stromausfällen, mutigen Entscheidungen und dem ewigen Tom Brady.



Doch das Phänomen Super Bowl ist viel mehr als nur das Spiel. In der Halbzeit-Show schalten sogar mehr Zuschauer ein als während des Spiels, in diesem Jahr sorgen Maroon 5, Travis Scott und Big Boi für die Unterhaltung, die teils legendäre Auftritte hervorgebracht hatte. Und zumindest in den USA (und am Tag danach auf YouTube) können sich die Zuschauer auch auf amüsante Werbungen freuen. Die Spots kosten bis zu fünf Millionen Dollar pro 30 Sekunden und sind die absoluten Highlights in der Werbebranche. Die ersten Spots wurden bereits veröffentlicht und versprechen auch dieses Jahr wieder Lacher.

Das Spektakel liegt also mehr in dem, was drumherum passiert. Freunde und Familie treffen sich und wohnen gemeinsam dem Super Bowl bei. Und wer's gerne noch spannender hätte, darf natürlich gerne einen Wettschein zusammenstellen - so verrückt dieser auch sein mag. In Las Vegas kann man beispielsweise darauf wetten, welches Oberteil Maroon-5-Leadsänger Adam Levine trägt oder wie viele Tweets Donald Trump, bekennender Gegner der NFL, am Super-Bowl-Sunday absetzt. Diese und weitere kuriose Wetten haben wir hier für Sie gefunden:

Bilderstrecke zum Thema Das sind die zehn kuriosesten Wetten zu Super Bowl LIII! "Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas" - das ist die Regel Nummer eins, die im Zockerparadies gilt. Doch wussten Sie, dass es auch noch eine zweite Regel gibt? "Es gibt nichts, worauf man nicht wetten kann". Und das gilt auch für den Super Bowl. Wir haben herausgefunden, auf welche Ereignisse Zocker am Sonntag wetten können - und die skurrilsten Möglichkeiten zusammengefasst!



Und warum wird auch in Deutschland der Rummel rund um den Super Bowl immer größer? Die Popularität des Sports steigt, Football gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten und auch in der Region üben immer mehr Aktive den Sport aus. Diese und andere Sportler haben wir gefragt, wer gewinnt - das haben die Athleten aus der Region getippt:

Bilderstrecke zum Thema Rams oder Patriots? Das tippen Frankens Sportler! Der Super Bowl spaltet die Football-Begeisterten: Wer gewinnt? Mal wieder Tom Brady und die New England Patriots? Oder packen es diesmal die Los Angeles Rams? Wir haben football-nahe wie football-ferne Sportler aus der Region gefragt - und dabei ein durchaus interessantes Stimmungsbild erhalten!



Und wer lieber passiv dabei ist, profitiert auch vom Football-Boom in Deutschland. War es vor zehn Jahren noch eher die Seltenheit, dass eine Bar über Nacht öffnete und das Spiel für Football-Fans in der Region ausstrahlte, so haben sich die Super-Bowl-Partys inzwischen etabliert. Wer also auch gerne zuschauen möchte, kann es bei einer dieser Partys versuchen:

Bilderstrecke zum Thema Restaurant, Bar, Kino: Hier schaut die Region den Super Bowl! Es ist wieder so weit: Der Super Bowl steht an! Die 53. Ausgabe des großen Football-Finals findet dieses Jahr in Atlanta statt - doch auch in Franken und der Region gibt es zahlreiche Locations, in denen Football-Begeisterte sich das Duell zwischen den Los Angeles Rams und den New England Patriots gemeinsam ansehen können. Wir haben die Highlights hier gesammelt!



Alexander Aulila Online-Redaktion E-Mail