Heynckes betont Renten-Wunsch vor Sevilla-Spiel

SEVILLA - Viermal in Serie schied der FC Bayern gegen einen Club aus der Primera División aus. Auch Sevillas Bilanz gegen deutsche Teams ist beeindruckend. Derweil traf der Münchner Coach Jupp Heynckes neue Aussagen zu seiner beruflichen Zukunft.

Jupp Heynckes lässt vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla keinen Zweifel an seinen Renten-Plänen. Für ihn wird die Saison 2017/2018 die letzte als Profi-Trainer eines Fußballvereins sein. © Sven Hoppe/dpa



Diesmal will der FC Bayern seine schwarze Champions-League-Serie endlich beenden. Viermal schied der deutsche Fußball-Rekordmeister in der K.o.-Runde der Königsklasse gegen einen spanischen Topclub aus, der FC Sevilla soll im Viertelfinale nicht die nächste Stolperfalle werden. "Ich habe direkt nach der Auslosung gesagt, dass ist ein absoluter Topgegner", sagte Trainer Jupp Heynckes am Abend vor dem Hinspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF). "Wir haben allergrößten Respekt vor dem FC Sevilla."

Sevilla-Gastspiel als Bewährungsprobe

Beim Abschlusstraining im leeren Estadio Ramón Sánchez Pizjuán waren alle 21 mitgereisten Akteure seines Kaders dabei, fünf Bayern-Stars sind aber von einer Sperre bedroht. Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Jérôme Boateng und Sebastian Rudy müssten bei der nächsten Gelben Karte im Rückspiel in der kommenden Woche zuschauen.

Im Zuge des 6:0 gegen Dortmund zeigten sich die Bayern in Torlaune, so leicht wird es Sevilla den Münchnern nicht machen. „Das ist ein neues Spiel, das wird wesentlich schwerer werden“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Wir sollten idealerweise ein gutes Ergebnis mitnehmen und ein Tor erzielen."

Sevilla ist in elf Heimspielen gegen deutsche Teams ungeschlagen. Mit Bayern ist es das erste Duell. Fünfmal siegte der FC Sevilla in UEFA-Cup und Europa League, von 2014 bis 2016 gar dreimal nacheinander. "Bayern ist es gewohnt, viele Tore zu schießen und den Ball zu haben. Wir müssen sie zwingen, das zu tun, was sie nicht gewohnt sind", sagte Trainer Vincenzo Montella. Flügelspieler Pablo Sarabia setzt neben der eigenen Stärke auch auf die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. "Ich glaube, dass wir ein sehr intensives Sevilla sehen, getragen von unserer Leidenschaft", sagte der 25-Jährige. Schlüsselspieler Éver Banega fehlt gesperrt. Die Einsätze von Verteidiger Gabriel Mercado und Außenbahnspieler Jesus Navas sind fraglich.

Heynckes redet Klartext zu seiner Zukunft

Jupp Heynckes hat derweil noch einmal bekräftigt, dass sein viertes Engagement beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München von seiner Seite aus immer nur bis zum Saisonende geplant war. "Für mich gab es nie einen anderen Gedanken", sagte der 72-Jährige im Kicker. "Alle Experten, die etwas anderes gesagt haben, kennen mich nicht."

Öffentlich hatte Heynckes als Nachfolger von Carlo Ancelotti immer wieder auf die Vereinbarung bis zum Ende dieser Spielzeit verwiesen. Wiederholt habe er das auch den Bayern-Bossen gesagt. "Uli Hoeneß wusste das schon im Dezember. Wir haben telefoniert, ich habe ihm das gesagt, er wollte das sicher nicht wahrhaben", sagte Heynckes in Sky.

Heynckes schilderte, dass er auch im Januar und März noch einmal seinen Entschluss bekräftigt hatte. Beim Treffen im Januar sei neben Bayern-Verantwortlichen „eine weitere Person“ anwesend gewesen, sagte Heynckes. Nähere Angaben zu diesem Menschen machte er nicht. "Für mich war das von Anfang an klar, dass ich nicht über den 30.6. hinaus Trainer des FC Bayern München sein werde", sagte Heynckes.

Seine vierte Amtszeit bei den Münchnern sei "nicht nur ein Freundschaftsdienst" gewesen. Er habe sich auch dazu verpflichtet gesehen, weil "mir der FC Bayern die Chance zu einer internationalen Karriere gegeben hat", sagte Heynckes. "Ich habe mit dem FC Bayern große Erfolge gefeiert. Dieser Verein ist für mich eine zweite Heimat, für den FC Bayern zu arbeiten, ist für mich ein Lebensgefühl."

