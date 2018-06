Hier finden Sie alle Bilder vom Norisring-Wochenende

Misswahl am Freitag, DTM am Samstag und mehr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Drei Tage Vollgas: Das Speedwochenende auf dem Norisring ist ein echtes Highlight im Kalender der deutschen Motorsportfans. Fahrer, Fans, fotogene Grid Girls - wir bündeln an dieser Stelle die Bilder aller drei Tage.

Bilderstrecke zum Thema Wittmann-Sieg am Norisring: Die Bilder zum Sonntagsrennen Bereits am Samstag raste Marco Wittmann aus Fürth auf das Podest am Norisring. Doch beim zweiten Rennen einen Tag später setzte der Lokalmatador nochmal eins drauf! Nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd fuhr Wittmann von Platz sieben bis ganz nach vorn.



Bilderstrecke zum Thema PS-Party am Dutzendteich: Promis treffen sich am Norisring Schnelle Autos, dröhnende Motoren und atemberaubende Fahrmanöver - ganz klar, bei so viel Action am Nürnberger Norisring sind natürlich auch Promis nicht weit. Am Samstagabend trafen sie bei der PS-Party im Bootshaus am Dutzendteich in lockerer Atmosphäre aufeinander. Bei der BMW-Norisringparty gab sich sogar ein ehemaliger Fußballer die Ehre.



Bilderstrecke zum Thema Regen, Flaggen, Schumi junior: Der Freitag beim Norisring Ein gemächlicher Einstieg am Freitag? Fehlanzeige! Beim Norisring ging es schon am ersten Tag des Rennwochenendes richtig rund. Bei wechselhaftem Wetter bretterten die Piloten der Formel 3 und DTM über den fränkischen Stadtkurs. Mit dabei: Ein Rennfahrertalent, das in die gigantischen Fußstapfen seines Vaters treten möchte.



Bilderstrecke zum Thema Prominenz und Models: So war die Wahl zur "Miss Norisring" Die 26-jährige Svenja Kast hat sich gegen ihre sechs Konkurrentinnen durchgesetzt und wurde zur "Miss Norisring 2018" gekürt. Beim Rennen am Wochenende darf sie nun live dabei sein, ebenso wie bei der Berliner Fashion Week Anfang Juli. Das Misswahl-Spektakel wurde von Live-Musik und PS-starken Autos begleitet.



Bilderstrecke zum Thema Faszination Norisring: Autos, Kurven und viel Geschichte Am 18. Mai 1947 - also nicht lange nach dem zweiten Weltkrieg - fand das erste Rennen rund um die Zeppelintribüne in Nürnberg statt. Damals rauschten nur Motorräder über die Strecke, ein Jahr später dann auch Autos. Bis heute ist die Faszination Norisring ungebrochen. Bilder aus sieben Jahrzehnten Motorsport.