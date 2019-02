Mit der 0:2-Pleite im Kellerduell gegen Hannover und seinem fast schon störrischen Festhalten an Trainer Köllner war das Schicksal von Andreas Bornemann besiegelt. Jetzt ist der Club auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Nur, was gibt der Markt überhaupt her, beim wem gibt es Bezüge zum Club? Hier kommt der (nicht immer ganz ernst gemeinte) Kandidatencheck!