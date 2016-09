Thorsten Kirschbaum: Nach einem völlig verkorksten ersten Jahr hat die Verletzung von Stammkeeper Raphael Schäfer dem Rückkehrer eine weitere Bewährungschance beschert. Der 29-Jährige wirkt inzwischen stabiler, an der Torflut in Bochum war er schuldlos. Ein Spiel retten konnte er dem Club allerdings noch nicht.

Balazs Megyeri: Im Sommer lag der Ungar noch unter Spaniens süßer Sonne, inzwischen hat er sich in Franken bestens akklimatisiert. Das Rennen um die Nummer 1 hat er für sich entschieden und zeigte schnell, dass Ruthenbecks Wahl richtig war: reaktionsschnell auf der Linie, gute Körpersprache, klare Kommunikation.



Urteil: Vorteil Fürth. © Sportfoto Zink