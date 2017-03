Historisch: Dirk Nowitzki knackt 30.000-Punkte-Marke

Würzburger erreicht Meilenstein als sechster NBA-Profi - vor 20 Minuten

Champion: Nowitzki hat beim 122:111 (70:52) der Dallas Mavericks über die Los Angeles Lakers Historisches erreicht. © AFP



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat beim 122:111 (70:52) der Dallas Mavericks über die Los Angeles Lakers die 30 000-Punkte-Marke geknackt. Der Würzburger erzielte am Dienstag (Ortszeit) 25 Punkte und erreichte als sechster Profi in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga diesen Meilenstein. Nowitzki spielt seit 1998 für die Dallas Mavericks und holte mit den Texanern 2011 den NBA-Titel. Durch den Erfolg am Dienstag über die Lakers hat Dallas den Rückstand auf die Playoff-Plätze auf zwei Siege verkürzt.

dpa