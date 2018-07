So haben sich Damir Buric und sein neu formiertes Trainerteam den Test gegen Eintracht Braunschweig mit Sicherheit nicht vorgestellt. Nach 90 Minuten prangte eine Null auf der Anzeige, bei den Niedersachsen dafür eine Eins. Die Mannschaft um Neuzugang Daniel Keita-Ruel ließ beste Chance liegen und kassierte in Minute 69 den Treffer des Tages durch Mergim Fejzullahu.

So früh in der Vorbereitung haben Testspiele freilich keinen großen sportlichen Wert. Dennoch ist ein Sieg immer gut für die Fußballerseele - so auch das 3:0, das der 1. FC Nürnberg beim Testspiel in Seligenporten errang. Dabei war durchaus mehr drin, hätte der Club seine Chancen genutzt.