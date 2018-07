Hockey: SpVgg Greuther Fürth verpasst Aufstieg

Das Männer-Team feiert den Klassenerhalt dank patzender Konkurrenz - vor 31 Minuten

FÜRTH - Eine verschlafene erste Hälfte hat die Hockey-Damen der SpVgg Greuther Fürth die Meisterschaft in der 1. Verbandsliga Nordbayern gekostet. Dafür haben die Herren – obwohl spielfrei – den Klassenerhalt in der Bayerischen Oberliga vorzeitig sicher.

Ylva Büdel (weißes Trikot) im Zweikampf mit einer Würzburgerin: Der SpVgg-Stürmerin blieb trotz viel Laufarbeit ein Tor versagt. © Foto: Andi Holzapfel



Im Meisterschaftsduell zwischen dem erstplatzierten HTC Würzburg und dem Zweiten, der SpVgg Greuther Fürth, musste das Kleeblatt unbedingt gewinnen, um den Aufstieg in die Bayerische Oberliga feiern zu können. Vor eigenem Publikum fehlte den Weiß-Grünen aber in der ersten Halbzeit der Biss, um den griffigen Würzburgerinnen Paroli bieten zu können. Immer wieder waren die Gäste zuerst an der Kugel oder entschieden die Zweikämpfe für sich. Das Geschehen spielte sich nahezu ausschließlich in der Fürther Hälfte ab, Entlastung nach vorne gab es nur selten. Umso erstaunlicher war es, dass die Partie dennoch mit einem 0:0 in die Pause ging.

Das überfällige Tor für die Unterfränkinnen fiel dafür kurz nach dem Seitenwechsel. Erst das 0:1 schien die Hausherrinnen aufzuwecken, denn von nun an spielte fast nur noch das Kleeblatt: die Duelle im Mittelfeld wurden nun häufiger gewonnen, Tormöglichkeiten und Strafecken herausgespielt, doch der verdiente Ausgleichstreffer wollte nicht fallen. Die größte Chance hatte Jugendspielerin Sabrina Schneider, die, schön freigespielt, die Würzburger Torhüterin umspielte, aus spitzem Winkel jedoch knapp das Tor verfehlte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen der Fürtherinnen allerdings verkrampfter, wussten sie doch, dass selbst der Ausgleich nicht für den Aufstieg reichen würde. So blieb es bis kurz vor Ende der Partie beim 0:1, ehe die Gäste mit einem Konter in der Schlussminute den 2:0-Endstand markierten. "Leider haben die Mädels erst in der zweiten Halbzeit ihre mentale Bleiweste abgelegt und mutiger nach vorne gespielt. Nun werden wir nächstes Jahr erneut angreifen", zeigte sich Trainer Daniel Werner kämpferisch.

Während die Damen knapp den Aufstieg in die Bayerische Oberliga verpasst haben, ist den Herren der SpVgg der Klassenerhalt nach diesem Wochenende nicht mehr zu nehmen – obwohl sie an diesem Spieltag gar nicht selber zum Schläger gegriffen hatten. Durch die Niederlage des ESV München gegen den Tabellenführer SB Rosenheim können die Eisenbahner die SpVgg nicht mehr einholen. Die TSG Pasing München und der HC Schweinfurt stehen als Absteiger fest.

fn