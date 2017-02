Hockey-Trainerin der SpVgg ist stinksauer

FÜRTH - Trotz einer deftigen 1:7-Niederlage am letzten Spieltag gegen den TV 48 Schwabach haben die Hockey-Damen der SpVgg Greuther Fürth ihren Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholt und sind erneut Vizemeister in der bayerischen Oberliga geworden.

Auch Fürths Stürmerin Franziska Lutz (grünes Trikot, rechts) ging beim 1:7 gegen den TV 48 Schwabach leer aus. © Foto: privat



Die Kleeblatt-Herren haben durch einen 8:0-Kantersieg über den Marktbreiter HC die Meisterschaft in der 2. Verbandsliga und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Verbandsliga geschafft.

Damen: So recht hatte bei den Fürtherinnen niemand mehr an einen Ausrutscher des führenden TB Erlangen geglaubt. Nur bei einer Niederlage des TBE hätte das Kleeblatt – einen eigenen Sieg gegen Schwabach vorausgesetzt – noch die Meisterschaft feiern können. Nach 20 Minuten lag der geschlossener auftretende Gast bereits mit 3:0 in Führung. Die SpVgg verzettelte sich in Einzelaktionen und auch die sonst so sicheren Strafecken verpufften. Hoffnung keimte auf, als Steffi Gehr kurz nach der Pause das 1:3 erzielte. Doch postwendend erhöhten die Schwabacherinnen auf 4:1 und zehn Minuten später sogar auf 5:1.

Gegen die nun resignierenden Hausherrinnen schraubten die Gäste in den Schlussminuten das Ergebnis noch auf 7:1. Spielertrainerin Heike Seifried war richtig sauer: "Wenn man so ins Spiel geht, darf man sich über eine Niederlage nicht wundern. Auch der zweite Platz schaut erst einmal sehr gut aus, jedoch täuscht dieser über die mangelnde Trainingsbeteiligung und die fehlende Einstellung hinweg. Wenn hier nicht ein Umdenken bei den Spielerinnen stattfindet, wird sich das künftig in der Tabelle bemerkbar machen."

SpVgg: Dachsbacher, Drechsler, Gehr, Heckel, Lutz, Rosenberger, Schaffert, Seifried, Stadler (TW).

Endstand: 1. TB Erlangen 10 31:19 25, 2. SpVgg Greuther Fürth 10 30:24 19, 3. TV 48 Schwabach 10 40:36 15, 4. ASV München 10 34:33 10, 5. Wacker München II 10 16:31 10, 6. HC Schweinfurt 10 27:35 9.

Herren: In der Vorrunde taten sich die Weiß-Grünen zuletzt schwer gegen den Marktbreiter HC und kamen über ein 3:3-Remis nicht hinaus. "Dieses Mal haben wir es deutlich besser gemacht", lobte Trainer Andi Holzapfel, der die beste erste Hälfte seiner Mannschaft in der Saison sah. Das Kleeblatt legte los wie die Feuerwehr: Bereits in der 2. Minute musste Dominik Rosenberg nach schönem Zuspiel von Fabian Hahn nur noch ins leere Tor einschieben.

Mit drei Strafecken in Folge durch Hahn, Matthias Drechsler und Daniel Steiger schraubte Fürth das Ergebnis bis zur 12. Minute auf 4:0. Wiederum Hahn sowie Florian Zischler bauten die Führung auf 6:0 aus. Fürths Torwart André Heid musste bis zur Pause kein einziges Mal eingreifen. Zischler und Steiger erhöhten auf den 8:0-Endstand für den Aufsteiger.

SpVgg: F. Drechsler, M. Drechsler, Emer, Hahn, Heid (TW), Rosenberger, Steiger, Werner, Zischler.

Endstand, Endrunde: 1. SpVgg Greuther Fürth 6 31:10 16, 2. TB Erlangen III 6 16:22 6, 3. Marktbreiter HC 6 11:26 4.

