Das Finale der Fußball-WM hat Menschen weltweit gefesselt - natürlich auch in Frankreich und Kroatien, den Ländern, die am Sonntag Protagonisten im torreichen WM-Finale waren. Auch die Kroaten, die am Sonntag nicht siegreich waren, ließen sich den Stolz und die gute Laune nicht nehmen - während beim frischgebackenen Weltmeister alle Dämme brachen. © Francois Mori/dpa