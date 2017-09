Wir schreiben das Jahr 1996, die SpVgg Greuther Fürth ist geboren. Nachdem die Fußball-Abteilung des TSV Vestenbergsgreuth der finanziell angeschlagenen SpVgg Fürth beitrat, tritt das Kleeblatt in der drittklassigen Regionalliga Süd an. Erster Trainer ist Armin Veh, der zuvor den Bayernligisten FC Augsburg betreute. In seiner ersten Saison steigt Veh mit der SpVgg als Tabellenzweiter in die 2. Bundesliga auf, muss aber nur wenige Monate später gehen: Nach dem Derby am 6. Oktober 1997 hat das Kleeblatt nur sechs Punkte aus den ersten neun Liga-Spielen - schlicht und einfach zu wenig, um in der 2. Liga bestehen zu können. © Günter B. Kögler