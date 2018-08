Hohe Erwartungen an Para-Leichtathletik-EM in Berlin

Deutschland rechnet sich gute Chancen im Weitsprung aus - vor 1 Stunde

BERLIN - Mehr als 20.000 Besucher erwarten die Organisatoren bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Behinderten in Berlin. "Ich habe hohe Erwartungen an die Veranstaltung", sagte Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, bei der Eröffnungspressekonferenz am Montag.

Heinrich Popow beendet in Berlin seine Karriere. © dpa/Kay Nietfeld



Heinrich Popow beendet in Berlin seine Karriere. Foto: dpa/Kay Nietfeld



Der Brasilianer stellte die bis Sonntag laufenden Titelkämpfe in eine Reihe mit der Leichtathletik-EM der Nicht-Behinderten im Olympiastadion und sprach von einem "fabelhaften Sportsommer in Berlin".

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gehen rund 600 Athleten an den Start, davon 400 aus Deutschland. Zu den Medaillenanwärtern zählt der zweimalige Paralympics-Sieger Heinrich Popow (34/Leverkusen), der seine Karriere mit dem Wettkampf im Weitsprung am Dienstag beendet.

Eine Medaillenvorgabe gibt es seitens des Deutschen Behindertensportverbands nicht. Präsident Friedhelm Julius Beucher betonte aber: "Wir gehören zu den führenden Parasport-Nationen auf der Welt."

dpa