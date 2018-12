Höhenflug oder Dämpfer? Ice Tigers müssen nach Berlin

Bleiben die Raubkatzen auch gegen die Eisbären bissig? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem Sechs-Punkte-Wochenende wollen die Thomas Sabo Ice Tigers nachlegen: Bei den Eisbären Berlin kommt es am Dienstag (19.30 Uhr, Ergebnis-Ticker auf nordbayern.de) zur Neuauflage des Playoff-Halbfinals. Ob auch der dritte Sieg in Folge gelingt?

Nürnberg zu Gast in Berlin: Was in der Vorsaison noch ein Playoff-Halbfinale war, ist in der laufenden Spielzeit eher ein müdes Duell - zumindest auf dem Papier. Doch können die Thomas Sabo Ice Tigers den Schwung aus dem vergangenen Wochenende mitnehmen - und auch die auf Platz acht rangierenden Eisbären aus Berlin schlagen? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät, worauf es ankommt.