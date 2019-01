Acht Tage Schuften in Spanien! Der Club ist im Hinterland von Marbella angekommen. Von den Annehmlichkeiten des Hotels, in dem der akut abstiegsgefährdete Altmeister die kommenden Tagen zu Gast ist, bekamen Nürnbergs Trainingslageristen zunächst einmal wenig mit. Nachdem alle Koffer verräumt und die von Zeugwart Marko Riegel perfekt vorbereiteten Arbeitsutensilien in Gebrauch genommen waren, bat Michael Köllner zu einer der spätesten Trainingseinheiten in der Geschichte des FCN. Dass es auch in Benahavis kalt wird, wenn es dunkel wird - eine länderübergreifende Volksweisheit -, wurde spätestens da auch Edgar Salli klar. © Sportfoto Zink / DaMa