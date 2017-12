Vom Stadion ging's am Samstagnachmittag für viele Club-Fans direkt rüber auf das Vereingselände des 1. FC Nürnberg - dort fand das erste "Winterdorf" statt. Bei Bratwurst und Glühwein feierten Hunderte den wichtigen Sieg gegen Sandhausen.

Besser geht's nicht: Club-Fan Manuel Hoster durfte den Heimsieg gegen Sandhausen von der Fanbank der Nürnberger Versicherung erleben. Sein Tag in Bildern.

Eine Neuauflage des Playoff-Viertelfinals: Am Sonntag sind die Thomas Sabo Ice Tigers bei den Augsburger Panthern gefragt. Nach zwei Niederlagen in den vergangenen Tagen soll für Nürnberg dabei wieder ein Dreier herausspringen. Worauf die Ice Tigers in Augsburg achten müssen? NZ-Redakteur Florian Jennemann hat im aktuellen Bandencheck die Antwort!