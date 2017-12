Hoppla! Bayer Leverkusen mit Weihnachts-Fail

LEVERKUSEN - Kannst du dir nicht ausdenken! Bayer Leverkusen will seine Fans mit einem Adventskalender überraschen - und tritt dabei so richtig ins Fettnäpfchen. Immerhin: Am Ende gibt es ein happy end.

Das war gar nix! Der Adventskalender von Bayer Leverkusen hatte wenig mit Bundesliga-Tauglichkeit zu tun. © dpa



Die Leverkusener Tafel freut sich über einen Fauxpas des Fußball Bundesligisten Bayer. Weil es bei der Gestaltung von 1000 Adventskalendern eine Panne gab, ist die aktuelle Edition nicht verkäuflich. Stattdessen spendete der Verein die mit Schokoladentäfelchen gefüllten Pappschachteln jetzt der gemeinnützigen Organisation, die bedürftige Menschen versorgt.

"Uns ist trotz dreimaliger Kontrolle eine Panne unterlaufen", sagte Meinolf Sprink, Direktor Fans/Soziales bei Bayer 04, der Zeitung Rheinische Post (Freitag). Geschehen war Folgendes: Das Titelbild des Adventskalenders zeigte eine etwas ältere Außenansicht der BayArena. Zu sehen war ein Schriftzug mit einem früheren Bayer-Sponsor, mit dem die Fußball-GmbH jede Menge Ärger hatte.

Ganz aus dem Verkehr gezogen wurde der Schoko-Kalender indes nicht. "Wir haben uns entschlossen, sie an die Leverkusener Tafel zu spenden", sagte Sprink, der bei der Übergabe persönlich anwesend war. So bleibt am Ende doch das Positive: Die Tafel konnte ihre Kunden mit einem sicherlich willkommenen Geschenk beglücken.

