Hoppla! Heynckes hat gar keinen Bayern-Vertrag

Triple-Trainer kennt den Inhalt des Arbeitspapieres nicht - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Das gibt es wohl auch nur zwischen Uli Hoeneß und Jupp Heynckes: Der Trainer des FC Bayern München hat jetzt mal eben ausgeplaudert, dass er bis heute kein gültiges Arbeitsdokument beim deutschen Rekordmeister unterschrieben habe. In Zeiten von Weltrekord-Transfers a la Neymar alles andere als gewöhnlich.

Der Job sei ein Freundschaftsdienst: Diesen Worten ließ Jupp Heynckes Taten folgen. Wie der Bayern-Trainer jetzt verriet, hat er bis heute keinen Vertrag beim Rekordmeister unterschrieben, auch den Inhalt des Papiers kennt er nicht. © dpa



Jupp Heynckes hat gut acht Wochen nach dem Comeback beim FC Bayern noch immer keinen Trainer-Vertrag unterschrieben. Das verriet der 72-Jährige am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch. Der Routinier erzählte, Finanz Vorstand Jan-Christian Dreesen fordere ihn zwar immer wieder auf, den Kontrakt endlich zu unterzeichnen. Wegen der vielen Aufgaben mit dem Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters sei er aber noch dazu gekommen. Der Bild-Zeitung sagte Heynckes, dass er den Vertrag in den nächsten Tagen unterschreiben wolle.

Der Coach war am 6. Oktober als Nachfolger des freigestellten Carlo Ancelotti angeheuert worden. Er sieht das als Freundschaftsdienst bei dem Verein, durch den er eine Weltkarriere als Trainer machen konnte. "Wir haben nicht über die Modalitäten des Vertrags gesprochen. Für mich war das sekundär", sagte Heynckes bei dem vorweihnachtlichen Besuch beim Fanclub "Rollwagerl 93" in München. Nach der laufenden Saison sei für ihn aber Schluss, machte er am Wochenende deutlich.

dpa