Hovland und Berisha: Zwei Franken gegen Deutschland

NÜRNBERG - Der Weltmeister startet die Mission Titelverteidigung: Am Sonntag beginnt in Oslo gegen Norwegen die WM-Qualifikation. Die DFB-Auswahl will die Sache souveräner gestalten als zuletzt den Weg zur Europameisterschaft. Dabei begegnet sie zunächst zwei Fußball-Franken.

Auszeit von der Zweitliga-Tristesse: Nürnbergs Even Hovland (Mitte) spielt am Sonntag gegen die Weltmeister. © AFP



Even Hovland hat am vergangenen Sonntag in Braunschweig für den 1.FC Nürnberg verteidigt, vielmehr hat er es versuchen dürfen, besonders gut gelungen ist das eher nicht. 1:6 endete ein abenteuerliches Zweitligaspiel, und jetzt spielt Hovland nicht gegen Eintracht Braunschweig, sondern in Oslo gegen die beste Mannschaft der Welt, die deutsche Nationalelf.

Schwerstarbeit für die Aushilfskraft

Am Sonntag (20.45 Uhr, RTL) startet Hovland, in Nürnberg seit Monaten nur als Aushilfskraft gefragt, mit Norwegen als Außenseiter in die WM-Qualifikation, neben ihm in der Innenverteidigung steht trotz jüngster Beschwerden wohl noch ein Nürnberger - vielmehr ein Ex-Nürnberger, der mit dem Club allerdings bessere Zeiten erlebte. Havard Nordtveit fiel beim damaligen Erstligisten als begabter Azubi auf, überzeugte dann bei Borussia Mönchengladbach und kickt jetzt für West Ham United in London, es ist immerhin ein einigermaßen ungewöhnliches Gespann, das sich dem Weltmeister entgegenstellt.

In Norwegen rechnet man mit Schwerstarbeit für die Defensive, allzu rosig werden die Aussichten insgesamt nicht eingeschätzt, erst recht nicht seit dem verunglückten Test in Oslo gegen Weißrussland. "Kapital enttäuschend" nannte das Dagbladet das 0:1, "eine gruselige Generalprobe" hatte Verdens Gang gesehen und erlaubte sich die Frage, wie wohl bitteschön ein Tor gegen die Deutschen gelingen sollte, wenn das schon gegen Weißrussland nicht glückt.

Furchterregend stark besetzt ist auch der Angriff zumindest nominell nicht, ein paar verbliebene Hoffnungen trägt aber ein Fürther - Veton Berisha, Azubi beim Kleeblatt, könnte sogar von Beginn an dabei sein, mehr allerdings spricht für seinen Einsatz als Joker. Als vorne gesetzt gilt mit Joshua King ein weiterer ehemaliger Mönchengladbacher, der heute ebenfalls in der Premier League beim AFC Bournemouth spielt.

Die deutschen Frauen bitte!

Für Norwegen bedeutet das Spiel einen Neubeginn, das Team hatte das Kunststück geschafft, eine Europameisterschaft zu verpassen, die erstmals den halben Kontinent versammelte, man scheiterte in den Play-offs an den Ungarn. Dem Vertrauen in die Auswahl war das nicht förderlich, trotzdem ist das Ullevaal-Stadion ausverkauft und reist der Gast mit einigem Respekt an - sagt jedenfalls Joachim Löw.

Der Bundestrainer wünscht sich von seinem favorisierten Team dennoch eine entschlossene Gangart. "Noch souveräner und klarer dominieren" soll die Elf in der Qualifikation, so drückte es Teammanager Oliver Bierhoff aus, Löw wird zum Auftakt seine Bestbesetzung auf den Platz beordern - zum Bedauern der Gastgeber, die ihrerseits allerdings die Experimentierfreude des Bundestrainers offenbar doch überschätzen. Helge Skuseth, Fußballchef der Zeitung Sunnmörsposten, soll echte Kerle sehen, gewünscht hatte er es sich anders und mit diesem Statement für Unterhaltung gesorgt: "Ich hoffe, Deutschland schickt seine Frauen-Mannschaft, dann könnten wir eine Chance haben." Er scheint indes die deutschen Fußballerinnen nicht zu kennen.

Norwegen: Nyland (FC Ingolstadt); Svensson (Rosenborg BK), Hovland (1. FC Nürnberg), Nordtveit (West Ham United), Aleesami (US Palermo) – Johansen (FC Fulham), Selnaes (AS St. Etienne) – Skjelbred (Hertha BSC), Eikrem (Malmö FF), Henriksen (AZ Alkmaar) – King (AFC Bournemouth).

Deutschland: Neuer (Bayern München); Kimmich (Bayern München), Hummels (Bayern München), Höwedes (Schalke 04), Hector (1. FC Köln) – Khedira (Juventus Turin), Kroos (Real Madrid) - Müller (Bayern München), Özil (FC Arsenal), Meyer (Schalke 04) - Götze (Borussia Dortmund).

