HSV im Duell mit den Zebras - Störche empfangen Arminia

Der Nordklub will Tabellenführer bleiben - vor 57 Minuten

DUISBURG - Was ist heute los in Liga zwei? Der HSV will mit einem Sieg beim Tabellensechzenten Duisburg das Tableau im Bundesliga-Unterhaus weiter anführen. Arminia Bielefeld möchte derweil den Effekt des Trainerwechsels ausnutzen und sich bei Holstein Kiel durchsetzen.

tso