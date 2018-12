HSV schlägt Paderborn - Köln serviert den Jahn ab

REGENSBURG - Der Hamburger SV bleibt durch einen 1:0-Heimerfolg Spitzenreiter in der 2. Bundesliga. Gejagt wird der Nordklub vom 1. FC Köln, der mit 3:1 bei Jahn Regensburg triumphierte.

Der 1. FC Köln ist nach dem Sieg in Regensburg weiter auf Bundesligakurs. Foto: Armin Weigel



Hamburger SV - SC Paderborn 07 1:0 (1:0)

Der Hamburger SV ist nur noch ein Spiel von der Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga entfernt. Die Norddeutschen gewannen am Freitagabend ihr Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 1:0 (1:0) und behaupteten damit die Tabellenspitze vor dem 1. FC Köln. Khaled Narey (11. Minute) erzielte mit seinem fünften Saisontor vor 49.449 Zuschauern im Volksparkstadion den Siegtreffer. Die Paderborner bleiben auf dem neunten Tabellenplatz.

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Der 1. FC Köln hat auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga auch die knifflige Aufgabe bei Jahn Regensburg gemeistert. Das Team von Trainer Markus Anfang demonstrierte am Freitagabend beim 3:1 (2:0) seine spielerische Klasse und festigte mit 33 Punkten den Zweitliga-Aufstiegsplatz. Simon Terodde mit seinem 20. Saisontor (11. Minute) und der zweimal erfolgreiche Dominick Drexler (41./55.) trafen vor 15 210 Zuschauern in der Continental Arena. Die zuvor zehnmal ungeschlagenen Regensburger wehrten sich bis zum Abpfiff, trafen aber nur durch Sargis Adamyan (54.). Jahn-Verteidiger Marcel Correia traf kurz vor Schluss erst den Pfosten (86.) und sah dann Rot wegen einer vermeintlichen Notbremse an FC-Angreifer Serhou Guirassy (89.).

