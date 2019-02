HSV verhindert Rückschlag, St. Pauli patzt gegen Aue

Union Berlin springt auf Platz 3, FCI ist im Abstiegskampf angekommen - vor 7 Minuten

HEIDENHEIM - Der Hamburger SV schafft mit einem knappen Unentschieden in Heidenheim, seine Position auf Platz eins der zweiten Liga zu sichern, St. Pauli muss dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Duisburg schafft währenddessen den Sprung auf den zweiten Platz und Ingolstadt konnte die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Pierre-Michel Lasogga schießt den Hamburger SV zu einem Unentschieden gegen starke Heidenheimer. © Stefan Puchner / dpa



1. FC Heidenheim - Hamburger SV 2:2 (1:1)

Der Hamburger SV hat mit großer Moral einen Rückschlag im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga verhindert und seine Spitzenposition gefestigt. Trotz zweimaligen Rückstands erkämpfte der HSV am Samstag beim heimstarken 1. FC Heidenheim ein verdientes 2:2. Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena brachten Niklas Dorsch (16. Minute) und Robert Glatzel (54.) mit seinem 11. Saisontreffer den FCH zweimal in Führung. Winter-Zugang Berkay Özcan (30.) und Pierre-Michel Lasogga (70.) mit seinem zehnten Saisontor schafften jeweils den Ausgleich.

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1:2 (1:1)

Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Aufstieg dagegen eine weiteren Rückschlag erlitten. Eine Woche nach dem 1:4 beim 1. FC Köln kassierten die Kiezkicker am Samstag daheim eine 1:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue und fielen auf den sechsten Tabellenrang zurück. Christopher Buchtmann (11. Minute) erzielte vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion das einzige Tor für das Team von Trainer Markus Kauczinski, das die dritte Heimniederlage der Saison hinnehmen musste. Der überragende Jan Hochscheidt (30./49.) traf zweimal für die Auer, die ihren ersten Sieg in diesem Jahr feierten.

MSV Duisburg - Union Berlin 2:3 (1:1)

Union Berlin hat dank Sebastian Andersson den Sprung auf den zweiten Platz geschafft. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kam beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg durch das Siegtor von Andersson in der 89. Minute zu einem 3:2-Sieg und zog mit nunmehr 40 Punkten am 1. FC Köln (39) vorbei auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Duisburg bleibt mit 16 Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Die weiteren Tore für Berlin erzielten Robert Zulj (11. Minute) und 2:2 Marcel Hartel (64.), für Duisburg trafen Harvard Nielsen (45.) und Lukas Fröde (56.). Union präsentierte sich vor 12.316 Zuschauern von Beginn souverän.

FC Ingolstadt - VfL Bochum 2:1 (2:0)

Der FC Ingolstadt nimmt den Abstiegskampf immer beherzter an. Nach dem 2:1 gegen den VfL Bochum und drei Siegen in den vier Partien des neuen Jahres konnten die Oberbayern die direkten Abstiegsplätze erstmals seit dem 6. Spieltag verlassen. Sonny Kittel war am Samstag vor 7.464 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark mit seinem Doppelpack (31./38. Minute) der umjubelte Matchwinner. Unter Jens Keller, dem dritten Trainer der Saison, gelangen dem FCI erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück. Bochum konnte lediglich durch Vitaly Janelt (72.) verkürzen.

dpa, ako