Ice Tigers auf der Insel: Wilson findet's wunderbar

Nürnbergs Coach kehrte in seine langjährige Heimat zurück - vor 2 Stunden

SHEFFIELD - Zwei Spiele, zwei Siege: Die Thomas Sabo Ice Tigers kehren mit neuen Erkenntnissen von ihrem ungewöhnlichen Ausflug auf die Insel zurück. In Sheffield machte vor allem ein junger Kanadier auf sich aufmerksam.

Rob Wilson hat gute Laune und das hat irgendwie auch mit Sheffield zu tun. © Sportfoto Zink / ThHa



Rob Wilson hat gute Laune und das hat irgendwie auch mit Sheffield zu tun. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Sie sollten die schlampigen Aktionen minimieren und Zwei-auf-eins-Konter verhindern. Das waren die Arbeitsaufträge an die Spieler für das Wochenende in Sheffield. Der Cheftrainer der Thomas Sabo Ice Tigers hatte derweil nur einen Auftrag: die Reise in die Vergangenheit genießen. Die Profis erledigten ihre Aufträge brav. Der Halbfinalist aus der Deutschen Eishockey-Liga besiegte den britischen Meister am Samstag mit 4:2 und am Sonntag mit 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Für Rob Wilson war der Aufenthalt in der alten Heimat trotzdem nicht immer ein Genuss.

Welcome Wilson!

Der Anglo-Kanadier hatte versehentlich seine neuen Schlittschuhe eingepackt, weshalb er die Trainingseinheit am Samstag nach zehn Minuten auf dem Eis von der Tribüne aus verfolgen musste. Vor dem 4:2 am Abend wurde er nicht nur deshalb freundlich begrüßt. Wilson hatte die Steelers als Kapitän einst zu einer Meisterschaft geführt. In 15 Jahren auf der Insel wurde Wilson zu einer der bekanntesten und respektiertesten Personen im britischen Eishockey. Am Samstag hat er dann vor allem mit seiner zweiten Reihe um Dane Fox (2 Treffer) und Philippe Dupuis (1) zufrieden sein dürfen, zusammen mit Petr Pohl (1) im Power-Play war diese Formation von den eher rustikal agierenden Gastgebern kaum zu kontrollieren.

Am Sonntag trafen dann Marco Pfleger, Steven Reinprecht, Oliver Mebus und erneut Fox. Der junge Kanadier hatte es nach vielversprechenden Spielzeiten in der Juniorenliga OHL in Nordamerika nur in die East Coast Hockey League geschafft. In der Vorbereitung mit den Ice Tigers präsentiert er sich hingegen bislang als treffsicher und erstaunlich spielstark. Am kommenden Wochenende können sich die Fans der Ice Tigers davon erstmals in der heimischen Arena Nürnberger Versicherung einen Eindruck machen. Am Freitag (19.30 Uhr) startet Wilsons Mannschaft gegen den Schweizer A-Nationalligisten EHC Kloten in den Mercedes-Benz Rent-Cup.

seb