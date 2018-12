Am Stand von Hax'n Liebermann herrschte am Dienstag Hochbetrieb: Die Club-Profis tauschten ihr Trikot gegen Grillschürzen und brutzelten auf dem Christkindlesmarkt fleißig Würstchen für ihre Fans. Der ein oder andere Glückliche durfte ein Selfie mit Margreitter, Köllner und Co. abstauben.