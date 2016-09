Ice Tigers: Dupuis stillt in Weiden seinen Torhunger

WEIDEN - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben ihre Generalprobe vor dem Start der Deutschen Eishockeyliga (DEL) erfolgreich gestaltet. Beim 5:1 am Samstag in Weiden machte insbesondere ein Neuzugang Werbung in eigener Sache.

Zeigt sich rund eine Woche vor dem Ligastart in Torlaune: Ice-Tigers-Angreifer Philippe Dupuis (Archivfoto) © Sportfoto Zink / MaWi



Die Ice Tigers haben ihren Fans in der Vorbereitung reichlich Lust auf die am 16. September beginnende DEL-Saison gemacht. Zuletzt stellte das Team von Coach Rob Wilson im Test gegen Ligakonkurrent Köln seine Klasse unter Beweis.

Vergleichsweise einfach gestaltete sich - nicht nur von der Papierform her gesehen - das Spiel am Samstag bei den Blue Devils Weiden aus der drittklassigen Oberliga Süd. Wilson ließ bei der Generalprobe in der nördlichen Oberpfalz Neuzugang Andrew Kozek sowie die Routiniers Steven Reinprecht und Patrick Reimer draußen und gab dafür ein paar Talenten eine Chance: So durfte Philip Lehr ins Tor, Valentin Busch gemeinsam mit den etatmäßigen Verteidigern Marcus Weber und Jesse Blacker stürmen, während Felix Linden in der Abwehr aushalf.

Der Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften fand nach 47 Sekunden zum ersten Mal seinen Niederschlag auf der Anzeigetafel, als eine Koproduktion der beiden Neuzugänge Danny Syvret und Philippe Dupuis zum 1:0 für die Nürnberger Kufencracks führte. Dupuis durfte sich letztendlich als Torschütze feiern lassen. In der 31. und in der 44. Minute ließ der Kanadier zwei weitere Treffer folgen.

Die Ice Tigers, die vor 929 Zuschauern mit überdurchschnittlich viel Scheibenbesitz die Blue Devils nur selten ins Spiel kommen ließen, machten es am Ende so, wie man es von einem zwei Klassen höheren Favoriten erwartet: Leo Pföderl (49.) und Marcus Weber (57.) bugsierten den Puck noch zweimal ins Weidener Gehäuse. Allein der Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 4:1 in der 57. Minute trübte die Bilanz ein wenig. Nach 60 Minuten stand ein 5:1-Auswärtssieg zu Buche.

Doch insgesamt hat die Vorbereitung gezeigt, dass die Ice Tigers gerüstet sind für die anstehende DEL-Saison, auch wenn dafür nicht unbedingt ein Sieg bei einem Oberligisten das entscheidende Argument ist.

