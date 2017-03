Ice Tigers: Für Teubert ist die Saison gelaufen

NÜRNBERG - Ein bisschen hatten sie bei den Ice Tigers noch gehofft, dass Colten Teubert im späteren Verlauf der Playoffs noch einmal aufs Eis zurückkehren würde. Da der Ice-Tigers-Verteidiger jedoch weiterhin an einem Bandscheibenvorfall laboriert, wird der Deutsch-Kanadier in der hoffentlich noch langen Restsaison keine Gegner malträtieren.

In dieser Spielzeit wird sich Colten Teubert keinen Gegenspieler mehr vorknöpfen. © Sportfoto Zink / MaWi



Bei Leo Pföderl stand das Saison-Aus nach seiner Schulter-OP bereits fest, bei Teubert hatte man noch Hoffnung, nicht das gleiche Fazit ziehen zu müssen. Weil der bereits im Januar erlittene Bandscheibenvorfall des 27-Jährigen, der im Frühjahr 2016 aus Iserlohn zu Nürnbergs DEL-Team gewechselt war, jedoch in der kommenden Zeit auch weiterhin konservativ behandelt wird, steht nun auch in der Personalie des Rechtsschützen fest, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr von der blauen Linie feuern wird.

In der Hauptrunde hatte sich der 1,93-Meter-Hüne, der neben dem kanadischen auch einen deutschen Pass besitzt, einen Treffer markiert und fünf weitere Ice-Tigers-Buden vorbereitet. Weitere Scoringpunkte werden für Teubert, der in Nordamerika einst als Riesentalent galt, in den Playoffs nicht mehr dazukommen.

