Ice Tigers in Iserlohn: Stehvermögen am Seilersee

Eins, zwei, Bandencheck: Die Infos vor dem Match im Sauerland - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Vor der Olympia-Pause will das Wilson-Team obenauf sein. Natürlich auch bei den Roosters in Iserlohn, wo Nürnbergs Kufencracks am Freitag gastieren. Was wichtig ist im Sauerland - ausgedehntes Stehvermögen inklusive -, erklärt NZ-Sportredakteur Florian Jennemann.

jenn