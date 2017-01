Ice Tigers live! Fischtown wird zum Härtetest

Nürnberger sind bei beim kampfstarken Aufsteiger gefordert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit 19.30 Uhr sind Nürnbergs formstarke Eishockeyspieler in Bremerhaven zu Gast. Das Wilson-Team hat sich zuletzt in einen Rausch gesiegt. Auch an der Nordseeküste dürfte eigentlich nichts anbrennen. Eigentlich! Der kampfstarke Aufsteiger weiß nämlich, wie man Patrick Reimer & Co. die Laune verdirbt.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++

Bilderstrecke zum Thema Cold as Ice Tigers: Das ist in Bremerhaven wichtig Wenn die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitag in Bremerhaven aufs Eis gehen, stellt sich die Favoritenfrage eigentlich nicht. Die Seriensieger aus Nürnberg grüßen in der DEL-Tabelle von Platz zwei, der wackere Aufsteiger aus dem hohen Norden hält sich im Mittelfeld. Heißen muss das nichts: Fischtown hat das Wilson-Truppe in der laufenden Spielzeit schon zweimal geärgert.



jenn / apö