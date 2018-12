Ice Tigers lösen Vertrag auf: Pohl stürmt jetzt in Wolfsburg

NÜRNBERG - Petr Pohl kam als schneller, torgefährlicher Stürmer nach Nürnberg. Gezeigt hat er das im Trikot der Thomas Sabo Ice Tigers nur selten. Seit Montag wird der Tscheche mit dem deutschen Pass in Wolfsburg getestet. Sein Vertrag in Nürnberg war zuvor schon aufgelöst worden.

Petr Pohl wird künftig nicht mehr für die Thomas Sabo Ice Tigers auflaufen. Foto: Sportfoto Zink/ThHa



Das Training war schon lange vorbei, als es in der Rundung in der Nordkurve laut wurde. Petr Pohl war in die Bande gekracht, selbstverschuldet, aber so genau ließ das im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Der Stürmer lag jedenfalls lange auf dem Eis, bis Mitspieler den Ernst der Lage erkannten. Der starke Milan Jurcina musste aus der Kabine geholt werden, um Pohl vom Eis zu tragen. Es war das letzte Mal, dass man den 32 Jahre alten DEL-Routinier auf Nürnberger Eis gesehen hat.

Danach war Pohl kein Thema mehr, weil ihn sein Arbeitgeber nicht mehr zum Thema machte. Pohl sei in den USA hieß es, Pohl trainiere wieder, allerdings in Tschechien, Pohl werde nicht mehr für die Ice Tigers spielen. Dass der Vertrag lange vor Ablauf im Herbst aufgelöst wurde, bestätigte der Klub erst jetzt per Tweet: "auf Basis einer verankerten Klausel", hieß es da. Dass Interesse an Pohl war aber ohnehin überschaubar, der Mann aus Koprivnice konnte sein zweifellos vorhandenes Potenzial in Nürnberg nicht verwirklichen.

Missverständnis endet

Zu seiner ersten Saison kam er offensichtlich nicht angemessen austrainiert an. Meist in der vierten Reihe eingesetzt und nur selten im Power-Play, kam er in 50 Spielen auf jeweils acht Tore und Vorlagen (für die Eisbären Berlin hatte er in seiner besten Spielzeit 21 Tore in 52 Partien erzielt). Seine zweite Saison endete sogar noch vor dem offiziellen Saisonbeginn mit einem Unfall, den niemand wahrgenommen hatte.

In Nürnberg endete damit ein Missverständnis. In Wolfsburg arbeitet Pohl seit Montag an einem Comeback, zuletzt hat er sich als Trainingsgast bei Sparta Prag fitgehalten. Sein neuer Arbeitgeber hat ähnlich dramatische Verletzungsprobleme wie die Ice Tigers, weshalb Manager Charly Fliegauf auch weiterhin nach Testspielern sucht.

