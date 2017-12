Ice-Tigers-Sieg in Berlin: Dupuis trifft in der Verlängerung

Wilson-Team verspielt Zwei-Tore-Führung und gewinnt dennoch

BERLIN - Philippe Dupuis hat seinen Thomas Sabo Ice Tigers ein weiteren Erfolg beschert. Im Spitzenspiel bei den Eisbären Berlin war es der Franko-Kanadier, der nach einem engen Spiel, mit seinem 3:2 in der Verlängerung das Punktekonto um zwei Zähler erhöhte.

Philippe Dupuis ballt die Faust! Er hatte in Berlin das letzte Wort. © Sportfoto Zink / ThHa



In Nürnberg gibt es den Twistman, in die Berlin die drei Bluesuitmen. Alle vier haben sich von extrovertierten Eishockey-Fans in Nordamerika inspirieren lassen – und haben mittlerweile selbst Fans. Der Twistman trägt am Ende von Spielen kein Hemd mehr. Die Bluesuitmen tragen grellbunte Anzüge, am Dienstagabend die blaurote Variante mit Weihnachtsmännern auf dem Sakko.

Hinter der gegnerischen Strafbank warteten sie etwas länger auf den ersten Nürnberger Spieler. Milan Jurcina kam erst in der 30. Minute, weshalb die mittlerweile bekanntesten Fans der DEL ihr selbst bemaltes Schild zuvor in die Kameras hielten. "Was machen die Ice Tigers, wenn sie die Meisterschaft gewonnen haben? Sie schalten die X-Box aus und gehen ins Bett." Nette Provokation, die man sich als Fan des DEL-Rekordmeisters leisten kann. Am Ende aber waren es die Fans des Noch-immer-nicht-Meisters, die die Arena am Ostbahnhof lächelnd verließen – Nürnberg entschied das Spitzenspiel für sich.

Nürnberg extrem diszipliniert und geduldig

In der Entstehung dieses 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung für die Ice Tigers waren es die Eisbären, die ihren Sinn für Humor einbüßten. Das Team von Uwe Krupp wurde im ersten Drittel ein Tor nach Sichtung der Video-Aufzeichnung aberkannt, obwohl der gebürtige Nürnberger Sven Ziegler den Wahl-Nürnberger Andreas Jenike allenfalls lange bevor der Puck über die Linie glitt, behindert hatte. Im zweiten Drittel übersahen die Schiedsrichter dann einen unabsichtlich hohen Stockeinsatz gegen Jonas Müller, nicht aber die Frustfouls seiner Spieler, weshalb der ehemalige Bundestrainer außer sich vor Wut in der Kabine verschwand – allerdings nicht ohne vorher noch effektvoll die Bandentür knallen zu lassen.

Es war nicht nur das dritte Team in den schicken schwarzweiß-gestreiften Trikots, das die Gastgeber entnervte. Nürnberg trat extrem diszipliniert und geduldig auf, nahm den Eisbären von Beginn an das Tempo und die Spielfreude. Vor allem im Mitteldrittel kontrollierten die Ice Tigers das Spiel – genauso, wie diese Mannschaft auf fremden Eis auftreten soll. Berlin aber spielt offensiver als Augsburg, Wolfsburg oder Köln, weshalb die Ice Tigers zu guten Chancen kamen. Leo Pföderl überholte die Eisbären-Verteidigung links, scheiterte aber am sehr erfahrenen Torhüter Petri Vehanen (2. Minute), Petr Pohl hätte vielleicht etwas später zum Schlagschuss ansetzen können (12.).

Eisbären kommen hungriger aus der Kabine

Die Treffer fielen erst nach der Pause. John Mitchell setzte die Wucht von Pföderls Anspiel in einen unhaltbaren Schuss durch Vehanens Schoner um (28.). Pohl fälschte den zweiten Versuch von Marius Möchel in einer Drangphase der vierten Reihe ab (32.). Es war kein Spaß gegen diese klinischen Ice Tigers zu spielen. Die Emotionalität ihres Coaches brachte Berlin zurück ins Spiel – nichts anderes hatte Krupp bewirken wollen.

Die Eisbären kamen beim zweiten Mal hungriger aus der Kabine. Und Nürnberg leistete sich unter diesem Druck Fouls. Taylor Aronson und Yasin Ehliz gesellten sich zu den Bluesuitmen. Zwei Sekunden nach Ablauf der ersten Strafe traf Nick Petersen (44.). Danach wurden die Ice Tigers ununterbrochen eingeschnürt. Die Reihe um Yasin Ehliz konnte sich mehrmals nur mit unerlaubten Befreiungsschüssen erwehren. Ziegler schien erneut getroffen zu haben, Oliver Mebus schlug den Puck zwar aus dem Torraum. Es sah allerdings so aus, als hätte die Scheibe bereits die Linie überquert. Auch diesem Treffer aber wurde die Anerkennung versagt. Ziegler hatte den Puck mit dem Schlittschuh gekickt. Unzweifelhaft war, dass Olver den Schuss von MacQueen regelgerecht ins Tor abgefälscht hatte (53.). Zuvor und danach reagierte Jenike mehrmals sensationell – ebenso wie Vehanen gegen Reimer (59.). Gegen den präzisen Schuss von Dupuis aber hatte der Finne keine Chance.

Für Nürnberg war es der vierte Sieg in Folge – ohne David Steckel, Brett Festerling und Steven Reinprecht, der wohl länger ausfällt. Sportdirektor Martin Jiranek hatte sich deshalb um den Ingolstädter Brandon Buck bemüht. Das war die einzige Nürnberger Niederlage an diesem Dienstag. Buck wechselt nach Davos.

Nürnberg: Jenike; Aronson/Köppchen, Mebus/Jurcina, Weber/Gilbert, Torp – Reimer/Mitchell/Pföderl, Segal/Dupuis/Fox, Pfleger/Buzas/Ehliz, Pohl/Möchel/Alanov.

Tore: 0:1 Mitchell (27:51), 0:2 Pohl (31:31), 1:2 Petersen (43:12/5-4), 2:2 Olver (52:04), 2:3 Dupuis (62:17).

Schiedsrichter: Kopitz/Kottstörfer.

Zuschauer: 9631.

Sebastian Böhm