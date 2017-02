Ice Tigers verlängern Vertrag mit Verteidiger Milan Jurčina

33-Jähriger hat bis 2019 in Nürnberg unterschrieben - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Milan Jurčina bleibt den Thomas Sabo Ice Tigers noch länger erhalten. Der Verteidiger kam erst während der Laufenden Spielzeit nach Nürnberg und machte sich in seinen bisherigen Einsätzen richtig gut. Dafür wurde er nun belohnt.

Bissig, gierig, robust: Milan Jurčina bleibt den Ice Tigers erhalten. © Sportfoto Zink / MaWi



Schon nach zehn Minuten wusste Martin Jiranek an jenem Septembertag, dass er "einen sehr offenen und sehr ehrlichen Menschen" verpflichtet hatte. Persönlich hat der Sportdirektor den Slowaken damals am Nürnberger Flughafen abgeholt und hatte schnell ein gutes Gefühl, als die beiden im schwarzen Dienstwagen Jiraneks saßen. Und weil es nicht nur zwischenmenschlich sondern auch auf dem Eis ganz hervorragend klappt, darf der Verteidiger nun länger in Nürnberg bleiben.

Bis zum Ende der Spielzeit 2018/19 gilt das neue Arbeitspapier Jurčinas, das alte hätte mit Saisonende seine Wirkung verloren. "Milan ist als sehr verlässlicher Verteidiger ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Defensive. Wenn er auf dem Eis ist, macht er seine physische Präsenz für die Gegenspieler deutlich bemerkbar", erklärt Jiranek am Dienstagmittag per Pressemitteilung. "Wir sind sehr froh, dass wir auch in den kommenden beiden Jahren auf Milan zählen können."

In seinen 37 Einsätzen hat der 1,93-Meter-Hühne fünf Tore erzielt und starke elf weitere aufgelegt. Ein Top-Wert für einen Verteidiger. Dafür kann dann schon mal der Sportdirektor persönlich den Chaffeur spielen.

psz/seb

