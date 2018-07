Ice Tigers verpflichten Adler-Keeper Florian Proske

Goalie erhält einen Vertrag für eine Spielzeit mit Option für ein weiteres Jahr - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Sommerpause? Nicht, was die Planungen im Hintergrund bei den Thomas Sabo Ice Tigers angeht. Die Überlegungen für den Kader der kommenden Saison laufen auf Hochtouren. Wie der Klub aus der DEL am Samstag bekannt gab, hat man sich die Dienste von Goalie Florian Proske gesichert.

Florian Proske komplettiert das Nürnberger Torhütertrio für die kommende Saison. Der 22-jährige Bad Muskauer wechselt von den @adlermannheim zu den THOMAS SABO Ice Tigers. pic.twitter.com/7hv7Db0DA3 — Thomas Sabo Ice Tigers (@Ice_Tigers) 7. Juli 2018

Der 22-Jährige stand zuletzt bei den Adler Mannheim unter Vertrag und macht das Keeper-Trio in Nürnberg damit perfekt. Das Arbeitspapier ist bis Ende der kommenden Spielzeit datiert, kann vom Klub aber per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden. "Florian ist ein junger, talentierter Torhüter, der Niklas Treutle und Andreas Jenike unterstützen wird. Er ist ein sehr dynamischer Torhüter, der schon auf zwei Jahre Erfahrung in der DEL2 zurückblicken kann. Bei uns in Nürnberg bekommt er die Chance, sich weiter zu verbessern", erklärte Sportdirektor Martin Jiranek nach der Verkündung auf der Vereinshomepage.

Über Weißwasser in die Arena Nürnberg

Seine ersten professionellen Schritte machte Proske beim ES Weißwasser, in der Saison 2010/11 ging es dann nach Mannheim. Mit den Jungadlern gewann der Schlussmann von 2012 bis 2014 die deutsche Meisterschaft. In der Spielzeit 2014/15 konnte Proske 34 Einsätze in der DEL2 bei den Heilbronner Falken für sich verbuchen. Auch danach gab es Titel satt: Meisterschaften 2016 mit den Kassel Huskies in der DEL2, 2017 mit den Löwen Frankfurt. Vor wenigen Tagen hatten die Tigers zudem den Vertrag mit Tom Gilbert verlängert. Für David Steckel hingegen endete die Zeit in Nürnberg.

