Ice Tigers vor Spiel drei: "Ein Sieg ist nur ein Sieg"

Bereits am Ostermontag geht es in Berlin weiter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das zweite Spiel in der Halbfinalserie zwischen den Ice Tigers und den Eisbären Berlin war nichts für schwache Nerven, auch Steven Reinprecht erlebte ein "aufregendes Spiel". Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt beiden Teams aber nicht, bereits am Ostermontag wartet das nächste Duell.

Treffen am Montag wieder aufeinander: Nürnbergs Steven Reinprecht (links) und Jonas Müller. © Sportfoto Zink / ThHa



Es lief die letzte von insgesamt 77 packenden Minuten in der Nürnberger Arena am Samstagabend, als John Mitchell mit seinem entscheidenden Treffer dem fulminaten Eishockey-Duell ein Ende setzte. Nach dem 1:5 in Spiel eins glichen die Ice Tigers damit in der Serie aus. "Es ist ein Klischee: Aber ein Sieg ist nur ein Sieg - ob ein 5:1 oder in OT", sagte Reinprecht den Nürnberger Nachrichten. Der 41-Jährige sah ein "gutes Spiel, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Es war sicher aufregend zuzuschauen."

Doch auch nach dem Sieg vom Samstag geht es in der nächsten Partie wieder von vorne los, wie auch der NHL-erprobte Kanadier sagt: "Man muss vier Spiele gewinnen, oder? Man wird in einer Serie Spiele verlieren, man muss danach nur weitermachen, sich auf das nächste vorbereiten. Man muss es vergessen, genau so wie dieses Spiel jetzt".

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt beiden Team nicht, bereits am Ostermontag steht in Berlin das nächste Duell an. Ab 15 Uhr geht es dann für die Ice Tigers darum, die Führung in der Serie zu übernehmen, um dann am Mittwoch darauf wieder vor eigenen Publikum nachlegen zu können.

sha