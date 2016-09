„Ich treffe mehr oder weniger aus Reflex“

ERLANGEN - Der Erlanger Schütze Georg Malter ist wieder einmal Deutscher Meister in der olympischen Disziplin Trap geworden. Es ist bereits sein fünfter Titel, und aufhören will der 59-Jährige noch lange nicht.

Georg Malter mit seinen beiden Medaillen und seiner Flinte, mit der er auch auf die Jagd geht. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



„Ich treffe mehr oder weniger aus dem Reflex heraus, genau zielen geht gar nicht“, sagt Georg Malter. Auf der Olympiaanlage in München Hochbrück hat er es wieder einmal geschafft, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Von den 125 Tontauben, die von den Wurfmaschinen in die Luft geschleudert wurden, hat er 119 getroffen. Der Zweitplatzierte hatte eine Tontaube weniger aus der Luft geholt. Ein knappes Ergebnis also.

Geschossen wurde an zwei Tagen in Serien von jeweils 25 Wurftauben. Am ersten standen zwei Serien an. Von 50 möglichen Treffern hat Georg Malter 49 geschafft – eine stolze Leistung. Am zweiten Tag sei das Wetter dann schlechter gewesen, erzählt er. Von den 75 in die Luft katapultierten Zielen hat er da „nur“ noch 70 zerlegt. „Du brauchst eine schnelle Reaktion und ein gutes Auge, das liegt mir, aber wenn es kalt ist, regnet und ungemütlich ist leidet die Konzentration natürlich“, entschuldigt er diese für ihn schlechte Leistung. Aber seine 125 Konkurrenten im Wettkampf mussten damit auch fertig werden, und der Erlanger Vorzeigeschütze vom Bayerischer Wurftauben Club Erlangen (BWC), der in Drügendorf eine hoch moderne Schießanlage hat, ist mit den widrigen Bedingungen einfach besser zurecht gekommen.

Dass das kein Zufall war hat Georg Malter schon vielfach bewiesen. Denn er ist bereits fünf Mal Deutscher Meister in der Disziplin Trap geworden. Bereits als 30-Jähriger im Jahre 1988 hatte er die Konkurrenz hinter sich gelassen und ist dann in allen Altersklassen mindestens einmal Deutschlands Bester gewesen. Außerdem hat er in seiner Laufbahn, die 1979 begann, sieben Bayerische Meisterschaften in dieser Disziplin gewonnen. Hinzu kommen noch zahlreiche Bezirks- und Gaumeisterschaften. Wie viele Titel das insgesamt sind weiß Georg Malter gar nicht. Überhaupt ist er ganz bescheiden geblieben, hat nicht einmal eine Glasvitrine in seinem schmucken Häuschen in der Stadtrandsiedlung für die zahlreichen Pokale. Er lagert sie in einem Karton. So ganz nebenbei erzählt er dann, dass er ja auch noch zusammen mit Herbert Seeberger und Nikolaus Niemetz deutscher Mannschaftsmeister geworden ist.

Trainieren muss der Meisterschütze nicht viel. Hin und wieder fährt er entweder nach Hochbrück oder nach Suhl, weil die Anlage seines BWC in Drügendorf meist überfüllt ist. Aber regelmäßig macht er das auch nicht. „Je mehr ich schieße desto schlechter werde ich“, lacht er. Konzentration sei das wichtigste. „Sobald man an irgendetwas denkt ist alles vorbei“. Seine Konkurrenten würden in den Trainings das Zehnfache an Schüssen abfeuern, weiß Malter. Jetzt sollte man meinen, dass er zumindest eine High-Tech-Flinte besitzt. Aber auch das ist ein Irrtum. Sein doppelläufiges Gewehr ist eine Browning FN aus dem Jahre 1971. „Das ist halt noch Handarbeit“, lobt er die Qualität seiner Flinte. Mit der geht er im Übrigen auch auf die Jagd in sein Revier in der Fränkischen Schweiz.

Für die Wettkämpfe bekommt Georg Malter von seinem Arbeitgeber, den Erlanger Stadtwerken, jeweils problemlos Urlaub. Seine Ehefrau Gabi fährt meist mit wenn es um etwas geht. Sie ist mächtig stolz auf ihren Georg und seine Erfolge. Weil es nach oben keine Altersbeschränkung gibt will Georg Malter „mindestens bis 70“ weiter machen um Titel einzuheimsen. Denn in seinem Karton ist noch viel Platz für weitere Trophäen.

Unberechenbare Tontauben

Beim sportlichen Trap-Schießen stehen jeweils fünf Schützen nebeneinander. In einer Entfernung von 15 Metern befindet sich für jeden Schützen eine Gruppe mit drei Abwurfmaschinen, die rund einen Meter auseinander stehen. Der Schütze, der an der Reihe ist, gibt über Mikrofon den Befehl zum Abwurf der Tonscheibe, die dann entweder sofort oder spätestens mit einer Verzögerung von einer Sekunde abgeschossen wird. Der Schütze kennt weder die Verzögerungszeit noch weiß er aus welcher Maschine die Scheibe abgeworfen wird, und er weiß auch nicht in welchem Winkel sie abfliegt.

Die Geschwindigkeit der Tontaube beträgt beim Abwerfen rund 70 Kilometer in der Stunde. Nach etwa 27 geflogenen Metern ist sie 3,50 Meter hoch. Zugelassen sind alle Flinten, die das Kaliber 12 nicht überschreiten. Als Munition werden Schrotpatronen verwendet. In jeder Patrone sind 380 Bleikörner mit einem Durchmesser von 2,5 Millimeter. Die Sogenannten „Tontauben“ sind Wurfscheiben mit einem Durchmesser von 110 Millimeter. Sie sind rund 25 Millimeter hoch und wiegen 105 Gramm. Die Wurfweiten betragen bis zu 76 Meter, die Wurfhöhe maximal 3,5 Meter. Die seitliche Wurfrichtung, mit der die Tonscheiben aus der Abwurfmaschine kommen, beträgt bis zu 45 Grad.

Georg Malter trifft die Tontauben meist 0,7 Sekunden nach dem Abwurf. Dann sind sie 25 bis 27 Meter weit weg.



KLAUS-DIETERSCHREITER