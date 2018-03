Mit 78:83 verlor Brose Bamberg das letzte Heimspiel in der Euroleague gegen Mailand. Lange Zeit war es ein ausgeglichenes Duell, nach dem dritten Viertel lagen die Oberfranken noch vorne, doch im letzten Abschnitt holten die Italiener auf und zogen davon.

Der Auftakt in die Halbfinalserie der DEL-Playoffs verlief für die Thomas Sabo Ice Tigers nicht nach Plan. Zwar zeigten die Nürnberger bei den Eisbären Berlin streckenweise keine schlechte Vorstellung, am Ende stand in der Hauptstadt dennoch ein 1:5.