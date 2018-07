Im Nachsitzen: Djokovic bucht gegen Nadal Wimbledon-Finale

Im Kampf um den Titel wartet am Sonntag nun der Südafrikaner Kevin Anderson - vor 30 Minuten

LONDON - Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum fünften Mal das Endspiel von Wimbledon erreicht. Dafür musste der ehemalige Schützling von Boris Becker aber zuvor alles raushauen, was drin war.

Hat den Sieg bei Wimbledon nun unmittelbar vor dem Schläger: Novak Djokovic setzte sich im Halbfinale gegen Rafael Nadal durch. © Nic Bothma/EPA Pool/dpa



Im Halbfinale gegen den spanischen French-Open-Gewinner Rafael Nadal setzte sich der 31-jährige Serbe im Nachsitzen am Samstag mit 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 durch und trifft am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky) auf den Südafrikaner Kevin Anderson.

Das Halbfinale zwischen Nadal und Djokovic war am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr in London wegen der fortgeschrittenen Zeit nach drei Sätzen unterbrochen worden. Zuvor hatte sich Anderson in 6:36 Stunden im zweitlängsten Spiel und längsten Halbfinale der Wimbledon-Geschichte mit 26:24 im fünften Satz gegen den US-Amerikaner John Isner behauptet.

dpa