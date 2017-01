In Aue geht's weiter: Bunjaku ballert für die Veilchen

AUE - Mit Pascal Köpke, dem Sieben-Saisontore-Sohn des Nürnbergs Traumfängers und Bundestorwarttrainers, besitzt Erzgebirge Aue bereits einen Angreifer, dessen Namen schöne Erinnerungen weckt. Nun stürmt ein weiterer Mann für die Sachsen, der weiß, wie man Frankens Fußballfans glücklich macht.

Dreieinhalb Jahre ging Albert Bunjaku für den FCN auf Torejagd - nun wechselt der Stürmer zum FC Erzgebirge Aue. © Sportfoto Zink / JüRa



St. Gallen war gestern. Joe Zinnbauer, seines Zeichens gebürtiger Schwandorfer und Ex-Vestenbergsgreuther, hatte beim FCSG, dem Erstligisten aus der Ostschweiz, zuletzt nicht mehr auf Albert Bunjaku gesetzt. Und das, obwohl der ehemalige Club-Angreifer für die Espen - wie man die besten Fußballspieler St. Gallens im Nachbarland nennt – von 2014 an 14 Mal getroffen hatte.

Wie das mit dem Toreschießen funktioniert, weiß Bunjaku jedoch. Und in Aue, wo der inzwischen 33-Jährige am Donnerstagmorgen einen Vertrag bis 2019 unterschrieb, offensichtlich auch. "Er ist für uns eine echte Verstärkung und wird uns im Kampf um den Klassenerhalt definitiv weiterhelfen", kommentierte Veilchen-Gärtner Pavel Dotchev die prominente Verstärkung des Aufsteigers. Aues Trainer kennt Bunjaku, wie er sagt, noch aus Erfurt. Das verbindet Dotchev, der natürlich näher dran ist als andere, mit vielen Fußballfreunden.

Dreifacher Bunjaku gegen Hannover

Diesen war der Torjäger im Dress der Thüringer einst in einem packenden Pokal-Duell mit dem FC Bayern ebenfalls aufgefallen. Ab Februar 2009, also in der Rückrunde der Aufstiegssaison 2008/09, zeigte sich der Angreifer, der im Erzgebirge nun die Rückennummer 28 erhält, auch im FCN-Dress treffsicher. Im Oberhaus legte der ballgewandte und abschlussstarke Stürmer richtig los. Zwölf Buden in Liga eins – der heimlichen Club-Heimat, darunter ein Dreierpack in Hannover, machten boulevardtaugliche Kosenamen wie Bum-Bum-Bunjaku oder Prinz Knallbert erklärbar.

Der Arbeitsnachweis Bunjakus, der als erster Torschütze des Kosovo unlängst auch in offizieller Fifa-und-Uefa-Lesart auffällig wurde, war in dieser Spielzeit gleichzeitig club-interner Bestwert. Im Sommer darauf nahm Nati-Coach Ottmar Hitzfeld ihn "als Krönung einer tollen Saison" – wie Bunjaku einmal nordbayern.de sagen sollte – mit ins Schweizer WM-Aufgebot. Es lief!

Knorpelschaden, Comeback, Kosovo

Auch in der Anschlusssaison schien es, als ob Angreifer einfach so mit dem frechen Toreschießen so weitermachen würde. Kurz vor Liga-Start wurde bei Bunjaku dann jedoch ein Knorpelschaden diagnostiziert, der ihm keine weiteren Auftritte im Oberhaus und erst kurz vor Saisonende ein Comeback bei Nürnbergs Regionalliga-Vertretung ermöglichte.

Erst 2011/12 kehrte der Goalgetter in die 1. Mannschaft zurück, konnte sich im FCN-Dress aber nur noch einmal in seiner Lieblingsdisziplin betätigen. Im März 2012, beim 1:0 gegen Gladbach, beendete Bunjaku seine Leidenszeit. Als Joker erst drei Minuten auf dem Feld, traf der Torgarant. Zwei Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Tor – und das gewinnbringend.

Kaiserslautern, St. Gallen und jetzt Aue! Wenn der FC Erzebirge Mitte April nach Nürnberg kommt, kehrt Albert Bunjaku irgendwie auch in seine Heimat zurück. Für den 33-Jährigen ist Franken ebenso wie der Kosovo und die Schweiz zu dieser geworden. In der Noris hatte der Angreifer - wie er später einmal sagen sollte "eine Super-Zeit“. Dass er sich mit dem FCN noch immer verbunden fühlt, hatte Bunjaku im gleichen Zusammenhang betont. “Wir hatten eine geile Mannschaft und auch als Familie hat es uns viel Freude gemacht, hier in der Stadt zu leben." Nürnberg bedeutet Bunjaku viel - und das beruht auf Gegenseitigkeit.

