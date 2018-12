In Davos schmerzen Nürnberger Niederlagen nicht so sehr

Himmlisches Eishockey beim Spengler Cup: Ice Tigers verkaufen sich teuer - vor 1 Stunde

DAVOS - Weihnachten mit den Ice Tigers war 2008 kein schönes Fest. Die Mannschaft verlor am zweiten Weihnachtsfeiertag in Augsburg, gewann zwei Tage später in glanzlos in Duisburg. Verheerender aber waren die wirtschaftlichen Ergebnisse. Ein Insolvenzverwalter hatte das Sagen, eine Zukunft gab es trotzdem nicht. Die Ice Tigers waren tot. Im Eishockey-Himmel sind sie allerdings erst zehn Jahre später angekommen.

Drin! Leo Pföderl traf im Eishockey-Tempel von Davos zum 2:2. Am Ende musste der DEL-Vertreter aus Nürnberg gegen die Hausherren dennoch in eine Niederlage einwilligen. © Sportfoto Zink / ThHa



Drin! Leo Pföderl traf im Eishockey-Tempel von Davos zum 2:2. Am Ende musste der DEL-Vertreter aus Nürnberg gegen die Hausherren dennoch in eine Niederlage einwilligen. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Glücklicherweise waren sie lebendig an diesem Abend des 27. Dezember 2018, die Spieler der Ice Tigers, Martin Jiranek, einst Co-Trainer, heute Sportdirektor und Cheftrainer, und natürlich Thomas Sabo, der Mann, der dem Insolvenzverwalter damals hatte, dass es mit ihm eine Zukunft geben würde. Sie alle und nicht zuletzt etwa 200 Fans aus Nürnberg erlebten ein Spiel, das die Gründungsväter des EHC 80 vor 38 Jahren und nicht zuletzt der Insolvenzverwalter wohl niemals für möglich gehalten hatten. Ab 20.17 Uhr waren die Ice Tigers Hauptdarsteller des jüngsten Kapitels des ältesten Eishockeyturniers der Welt: Rekordsieger gegen Neuling, Schweiz gegen Deutschland, HC Davos gegen Thomas Sabo Ice Tigers. Zweieinhalb Stunden und ein 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) später war klar, wer die Oberhand behalten hatte. Nürnberg war es nicht, was Nürnberg im Gegensatz zum Liga-Betrieb vielleicht aber nicht ganz so schlimm traf. Um Siege geht es ohnehin nicht vordergründig. Es geht darum, diese einzigartige Atmosphäre im schönsten Eisstadion der Welt und in dieser Stadt zu genießen.

Während am Nachmittag der finnische Spitzenklub Kalpa Kuopio den tschechischen Spitzenklub Ocelari Trinec müde lief (3:1), brandete mehrmals La Ola über die Holztribünen der Vaillant Arena. Im Freieisstadion nebenan spielten derweil Kinder, künftige und tatsächliche Väter. Dort, wo der Spengler Cup in den 60er und 70er Jahren zu einer schwarz-weißen Fernseh-Attraktion wurde. Dort, wo die Sowjets, die Tschechen und immer mal wieder auch deutsche Mannschaften zauberten. Eine Party hatte Fredi Pargätzi angekündigt, der Mann, der als OK-Chef aus der Legende ein lukratives Unternehmen formte, mit dem der HC Davos bis zu drei Millionen Franken einnimmt. Unter freiem Himmel aber wird nicht der Party wegen gespielt, nicht weil die Eishockey-Welt zum 92. Mal ins Landwassertal gekommen ist, sondern weil man das im Winter in Davos eben so macht. In Davos ist Eishockey kein Randsport. In Davos ist Eishockey Alltag und Ereignis zugleich.

Bilderstrecke zum Thema Trotz 2:3! Den Ice Tigers gefällt's beim Spengler Cup in Davos Wenn man einen Eishockey-Fan nach dem Paradies fragt, dürfte dieser den Sehnsuchtsort der Sportart in Davos verorten. Beim ältesten und wohl auch schönsten Eishockey-Turnier der Welt, sind zum ersten Mal auch Nürnbergs Scheibenartisten am Start. Der Auftakt gegen den HC Davos, den überaus erfolgreichen Gastgeber der Veranstaltung, gelang dem Jiranek-Team trotz einer unnötigen Niederlage ganz gut.



Umso erstaunlicher ist, dass die eigentlich stimmgewaltige Ostkurve die Eishockey-Atmosphäre dem Klatschpappenpublikum und einer Brassband überlässt. Allerdings nur während des Spengler Cups, es gab Unstimmigkeiten. Dabei hätte sie früh ausgiebig jubeln dürfen. In der National League läuft es für den HCD ja sogar noch ein wenig schlechter als für die Ice Tigers in der DEL. Am Mittwoch waren sie zudem Team Canada (1:2) unterlegen. Die Blau-Gelben mussten etwas zeigen. Und nachdem Jason Bast in der 2. Minute das rote Aluminium getestet hatte, zeigten die Gastgeber etwas – zum Beispiel Marcus Weber, wie man ihn kunstvoll ausspielt (Inti Pestoni zum 1:0/6. Minute) oder Taylor Aronson, dass man sich auf diesem Niveau an der eigenen blauen Linie keinen Check ins Leere leisten darf (Gastspieler Dario Simion bedankte sich mit dem 2:0/7. Minute).

Motivierter Buck gefällt

Auch sonst hatten die Ice Tigers Probleme mit dem Tempo. Patrick Reimer drückte den Puck in Unterzahl ebenfalls an Pfosten (15.). Gefährlicher aber wirkte der HCD - zumindest bis zur ersten Pause. Danach übernahm Nürnberg - und zwar die Kontrolle. Chris Brown (23.), Daniel Weiß (24.), Chad Bassen (26.) und Leo Pföderl (26.) hätten treffen können, ja, müssen. Harijs Vitolins, Trainer-Nachfolger des großartigen Arno del Curto, musste eingreifen. Nach der Auszeit fingen sich die Gastgeber, die sich im zweiten Drittel allein auf Torhüter Gilles Senn verlassen konnten. Mit Strafzeiten brachte sich Nürnberg selbst aus dem Rhythmus, bis Brandon Buck, im Vorjahr noch für Davos bei Spengler Cup aktiv, einen perfekten Konter abschloss (37.). Das war kein Zufall. Gerade die Kanadier wirkten besonders motiviert. Das Turnier wird in ihrer Heimat live übertragen.

Spätestens im Schlussdrittel wurde die Führung schmeichelhaft für den großen HCD. Bassen, Will Acton und Brandon Segal vergaben Chancen. Leo Pföderl nutzte seine Chance. Der Silberheld traf im Power-Play (49.). Ein Talent der Ice Tigers ist es dieser Tage allerdings, gute Spiele doch noch zu verlieren. Ein herrlicher Pass des Gastspielers Linus Klasen (bei Nürnberg kam nur Bryan Lerg zum Einsatz und blieb unauffällig) entblößte die Abwehr, der Österreicher Julian Payr traf zur erneuten Führung (52.).

Und jetzt Kanada!

Nürnberg kämpfte noch einmal, forderte Davos. Diesmal aber kamen die Ice Tigers nicht mehr zurück. Am Freitagabend (20.15 Uhr/Youtube) fordern sie Team Canada, mit 15 Turniererfolgen ebenfalls Rekordsieger. Zuvor werden sie Eishockey spielen. Wie immer in Davos.

Davos: Senn; Payr/Nygren, du Bois/Stoop, Sanguinetti/Kparghai, Heldner/Jung - Ambühl/Simion/Klasen, Hischier/Bader/Frehner, Pestoni/Corvi/Meyer, Kessler/Aeschlimann/Egli.

Nürnberg: Treutle; Lalonde/Mebus, Gilbert/Weber, Jurcina/ Bender - Festerling/Aronson, Reimer/Weiß/Pföderl, Bast/Buck/Bassen, Brown/Acton/Lerg, Segal/Fox/Dupuis.

Tore: 1:0 Pestoni (5:28), 2:0 Simion (6:36), 2:1 Buck (36:57), 2:2 Pföderl (48:37/5-4), 3:2 Payr (51:43). - Schiedsrichter: Hebeisen (Schweiz)/Watson (Kanada). - Zuschauer: 6300 (ausverkauft). Strafminuten: 6 - 8

Sebastian Böhm