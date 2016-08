In einer Tabelle ist der HC Erlangen schon in den Top 10

Erlanger Handballer starten in ihr zweites Bundesliga-Abenteuer - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In einem Punkt ist Aufsteiger HC Erlangen bereits in den Top 10 der Handball-Bundesliga vertreten. In der vom Fachmagazin 'Handballwoche' ermittelten Facebook-Tabelle belegen die Mittelfranken einen stolzen achten Rang.

Beim letzten Härtetest im Pokal gegen Eisenach präsentierten sich die Erlanger startbereit für das Abenteuer Bundesliga. Das nehmen Kapitän Michael Haaß, Mario Huhnstock, Nikolas Katsigiannis, Nicolai Theilinger, Isaias Guardiola, Nikolai und Jonas Link, Kevin Herbst, Jonas Thümmler, Stanko Sabljic, Christopher Bissel, Martin Stranovsky, Pavel Horak und Ole Rahmel (von links) ab Samstag in Flensburg in Angriff. © Foto: Sportfoto Zink



23.114 Facebook-Freunde hat der HCE aufzuweisen. Zum Vergleich: Die beiden Mitaufsteiger Minden (15.034) und Coburg (8441) rangieren weit dahinter.Facebook-Meister darf sich der THW Kiel nennen, der 148.299 Online-Freunde vorzuweisen hat – nur die Rhein-Neckar Löwen kommen ebenfalls auf eine sechsstellige Zahl. Diese Marke hat die SG Flensburg-Handewitt, am Samstag der erste Erlanger Gegner nach der Rückkehr ins Oberhaus, um 2300 nur haarscharf verfehlt.

Sportlich strebt der HCE eine vergleichbare Platzierung wie in der Facebook-Tabelle erst mittelfristig an. Beim zweiten Aufenthalt in der Beletage steht erst einmal der Klassenerhalt im Fokus, auch wenn Hauptsponsor Alexander Fackelmann bei der letzten Weihnachtsfeier schon einmal laut von Europa geträumt hatte, allerdings "irgendwann in der Zukunft".

Frank Bohmann hingegen hatte in der aktuellen Ausgabe der Handballwoche Mutmachendes für die Erlanger Spieler, Verantwortlichen und Fans vom Stapel gelassen. "Wir haben bärenstarke Aufsteiger, und es könnte hier zu einigen Überraschungen kommen", sagte der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga im Interview. Dabei dürfte Bohmann den HCE auch im Blick gehabt haben, war er doch in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfach in Mittelfranken zu Gast gewesen und hatte die Erlanger Handballer dabei auch mehrfach live in Aktion erlebt.

Der HCE hat einen Kader, der menschlich harmoniert

Bei den Erlangern haben die Macher vor und hinter den Kulissen ihre Erfahrungen aus dem ersten gescheiterten Anlauf vor zwei Jahren gezogen: Der frühere Geschäftsführer Stefan Adam, Nachfolger René Selke und Trainer Robert Andersson haben für diese Saison einen Kader zusammengestellt, der menschlich harmoniert und eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und fast noch jugendlichem Ungestüm präsentiert. Alle Positionen sind ausgeglichen und mit unterschiedlichen Spielertypen besetzt, so dass Andersson jeweils flexibel auf Gegner, Tagesform und taktische Erfordernisse reagieren kann.

In einem weiteren Klassement dürfte der neben Mitaufsteiger HSC Coburg einzige bayerische Vertreter in der selbst ernannten stärksten Liga der Welt auch bald zumindest im Mittelfeld auftauchen: bei den Zuschauerzahlen. Mit dem Zweitliga-Schnitt der Aufstiegssaison von knapp 3300 Besuchern wäre Erlangen im Oberhaus auf Rang 14 gelandet – und dürfte nun den Schnitt deutlich steigern, läuft es sportlich halbwegs rund.

Übrigens: Gäbe es eine Rangliste, was die Zahl der zu den Auswärtspartien mitreisenden Anhänger angeht, dürfte der HCE auch in der Beletage relativ vorne mit dabei sein. Und das nicht nur, wenn der Verein Bus und Ticket wie bei den ersten beiden Spielen in der Fremde in Flensburg und Lemgo bezahlt. Man erinnere sich: Anfang Februar fuhren an einem Wochentag 150 Fans rund 650 Kilometer einfach nach Rostock, um ihr Team dort bei einem Zweitliga-Spiel anzufeuern! Ganz zu schweigen von den über 600, die im Mai 2015 nach Bietigheim mitfuhren. Immerhin geht es hier um Hand-, nicht um Fußball.

Philipp Roser

