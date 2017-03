Der HC Erlangen ist in die Nürnberger Arena abgewandert. Plötzlich sind in Erlangen Spiele der Bayernliga-U23 besonders interessant. Jetzt stand das Derby gegen den TV 1861 Bruck an - und der holte sich gegen den HCE eine krachende Abfuhr ab. Mit 31:20 gewann der größere Erlanger Verein deutlich - die Bilder! © Harald Sippel