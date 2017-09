In Ingolstadt kriselt's weiter - Dresden punktet in Darmstadt

BOCHUM - Sandhausen verpasste am Freitagabend die Chance, erneut an die Tabellenspitze zu klettern. Der SVS verlor gegen Erzgebirge Aue. Stattdessen sorgt ein Aufsteiger weiter für Furore. Holstein Kiel gewann in Duisburg und grüßt nun von Tabellenplatz eins.

Mit 2:0 schlägt der VfL Bochum den FC Ingolstadt und schießt die Schanzer damit wieder auf den Relegationsplatz. © Guido Kirchner/dpa



VfL Bochum - FC Ingolstadt 2:0 (2:0)

Stefan Leitl hat zwei Tage nach der Beförderung vom Interims- zum Cheftrainer sein erstes Zweitligaspiel mit dem FC Ingolstadt verloren. Vor 11.251 Zuschauern unterlag der Erstligaabsteiger beim VfL Bochum nach Treffern von Felix Bastians (24. Minute) und Robbie Kruse (27.) am Sonntag mit 0:2. Der VfL rückte mit zehn Zählern auf Tabellenrang zehn vor.

Die Bayern liegen mit drei Punkten weniger an Position 16. Ingolstadts Alfredo Morales traf nur die Latte (36.). Nach dem Seitenwechsel tat Bochum offensiv weniger. Doch das Team des 40-jährigen Leitl konnte die sich bietenden Chancen nicht nutzen.

SV Darmstadt - Dynamo Dresden 3:3 (1:2)

Mit einem furiosen Schlussspurt hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden ein 3:3 gerettet. Bis zur 90. Minute lag das Team von Trainer Torsten Frings am Sonntag mit 1:3 zurück. Überragender Spieler der Gäste war vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Böllenfalltor-Stadion Mittelfeldmann Manuel Konrad, der alle Treffer für Dresden erzielte (23., 34. und 80. Minute).

Für die Gastgeber trafen Tobias Kempe (30. und 90.+3) sowie Terrence Boyd (90.). Kurz nach der Pause musste die Partie für zwei Minuten unterbrochen werden, weil Dynamo-Anhänger Pyrotechnik zündeten.

Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:1)

Braunschweig musste nach zuvor zwei Siegen und fünf Unentschieden erstmals in dieser Saison den Rasen als Verlierer verlassen. Im nächsten Match am 1. Oktober gegen St. Pauli wird zudem das gesperrte Trio fehlen. Khelifi sah bereits im ersten Abschnitt die Rote Karte (26. Minute/grobes Foulspiel), später mussten auch Sauer (64./Tätlichkeit) und Boland (90.) vom Platz.

Joseph Baffo (42.) hatte trotz Unterzahl die Eintracht in Führung gebracht. Doch dann drehten Marco Grüttner (47.) und Jonas Nietfeld (77.) für die entschlossenen Regensburger das hitzige Duell.

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:2)

Fortuna Düsseldorf bleibt indes ein aussichtsreicher Kandidat für den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel feierte den sechsten Saisonsieg. „Das war ein glücklicher Sieg. St. Pauli ist bis zur 90. Minute marschiert. Hut ab vor der Leistung beider Mannschaften“, sagte Fortuna-Kapitän Oliver Fink.

Vor 29.546 Besuchern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion brachten Takashi Usami (9.) und Rouwen Hennings (23.) die Gäste in Führung. Cenk Sahin (34.) sorgte für neue Hoffnung beim Kiezclub, der in einer starken zweiten Halbzeit mit Macht auf den Ausgleich drängte.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Arminia Bielefeld verpasste dagegen den Sprung in die Aufstiegszone. Die Ostwestfalen ließen gegen Heidenheim lange die Präzision in der Offensive vermissen. Die Gäste hielten dagegen und waren durch Arne Feick (59.) erfolgreich. Für die Arminia traf Julian Börner (78.).

FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 1:0 (1:0)

Aue landete gegen Sandhausen einen im Abstiegskampf immens wichtigen Heimsieg. © Thomas Eisenhuth/dpa



Aue landete gegen Sandhausen einen im Abstiegskampf immens wichtigen Heimsieg. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa



Hannes Drews hat seinen ersten Heimsieg als Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue gefeiert. Drei Tage nach dem 2:0 beim 1. FC Kaiserslautern gewann sein Team am Freitagabend gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer vor 6800 Zuschauer im Erzgebirgsstadion erzielte Pascal Köpke in der 15. Minute mit einem Distanzschuss.

Unter Neu-Trainer Drews gab es bereits drei Siege in vier Spielen. Aue kletterte mit 13 Zählern vorerst auf Platz sieben. Die zuvor drei Spiele ungeschlagenen Gäste (14 Punkte) rutschen auf den vierten Platz ab.

MSV Duisburg - Holstein Kiel 1:3 (0:1)

Holstein Kiel ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen siegten am Freitagabend mit 3:1 (1:0) bei Mitaufsteiger MSV Duisburg. Kingsley Schindler (9. Minute) und Dominick Drexler (73./88. Foulelfmeter) trafen vor 13.578 Zuschauern. Lukas Fröde (90.+2) gelang nur das Anschlusstor.

Kiel hatte Glück, dass der MSV in der zweiten Hälfte zahlreiche Chancen nicht nutzte. Moritz Stoppelkamp (52.), Kevin Wolze (67.) oder Stanislav Iljutschenko (77.) vergaben einige Gelegenheiten für die Duisburger, die bereits vor einer Woche zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg deutlich mit 1:6 verloren hatten.

