In Ingolstadt wollen die Ice Tigers nicht irrlichtern

Nürnbergs Eishockeyteam möchte Negativtrend im Derby stoppen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Natürlich kann man in Düsseldorf verlieren - im Penaltyschießen sowieso. Dennoch wackeln die Ice Tigers im Endspurt auf fremdem Eis zuletzt merklich. Neun Auswärtsniederlagen weist die Bilanz inzwischen aus, fünf davon zuletzt hintereinander. Und heute geht's zum ERC Ingolstadt (14 Uhr)!

Er hat mit dem Glück des Tüchtigen das wichtige 2:2 in Düsseldorf für seine Ice Tigers erzielt: Nürnbergs Nationalspieler Yasin Ehliz (links). © Foto: Zink



Kaum einfacher zu lösen als bei der DEG ist die Aufgabe in Ingolstadt. Der Kontrahent von der Donau benötigt nach der jüngsten 1:4-Pleite in Schwenningen noch jeden Punkt, um Platz sieben und damit die günstigste Ausgangsposition in den Pre-Play-offs zu behaupten.

Wenn also die Nürnberger Hoffnungen, die DEL-Hauptrunde im Dreikampf mit Mannheim und Köln noch auf Platz zwei zu beenden, in Erfüllung gehen sollen, muss der Negativtrend gestoppt werden. Eng ging es bisher meistens zu zwischen den erbitterten Rivalen; ein kleines statistisches Plus aufseiten der Ice Tigers: Nach 2:0 und 2:5 in den Heimspielen ging der erste Auswärtsvergleich nach vier Niederlagen bei den Oberbayern 4:3 zu ihren Gunsten aus.

Klappt das erneut, bleiben sie im Geschäft, denn danach hat die Mannschaft von Trainer Wilson auf der DEL-Zielgeraden gute Karten in der Hand: Heimspiele gegen Iserlohn bereits am Dienstag und gegen Bremerhaven am Freitag (jeweils 19.30 Uhr) sowie der ebenfalls nicht unlösbar scheinende letzte Auftritt in Schwenningen am Sonntag (14 Uhr) vor dem ersten Play-off-Viertelfinale (7. März).

Dass abseits der Eisfläche Martin Jiranek weiter an der Mannschaft für die Saison 2017/18 bastelt, beweisen zwei Vertragsverlängerungen: Die beiden Verteidiger Milan Jurcina, derzeit (noch) verletzt, und Marcus Weber haben ihre Verträge bis 2019 verlängert - für Nürnbergs Sportdirektor wichtig "für die Kontinuität in unserer Abwehr".

Wieland Peter