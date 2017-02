In letzter Sekunde: Bobadilla rettet Augsburg-Sieg

BERLIN - Sieben Bundesliga-Siege nacheinander feierte der FC Bayern, der FC Schalke 04 mit dem Ex-Münchner Holger Badstuber stoppt diese Serie. Die Europapokal-Aspiranten Hertha BSC und Hoffenheim sichern sich Heimsiege, auch Gladbach jubelt. Borussia Dortmund gewann das Verfolgerduell gegen RB Leipzig und Bobadilla sichert Augsburg den Dreier gegen Bremen,

1:1-Remis: Holger Badstuber und der FC Schalke 04 stoppten am Samstag die Siegesserie des FC Bayern München. © dpa



FC Augsburg - Werder Bremen 3:2 (1:1)

Der FC Augsburg hat dank Raul Bobadilla einen wichtigen Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Der Stürmer traf am Sonntag gegen Werder Bremen wenige Sekunden vor dem Abpfiff zum 3:2 (1:1)-Endstand. Die Gäste waren durch Theodor Gebre Selassie (26.) und Max Kruse (65./Foulelfmeter) mit dem 3000. Werder-Tor in der Bundesliga-Geschichte jeweils zweimal in Führung gegangen.

Doch Jonathan Schmid (28.) und Ja-Cheol Koo (79.) schafften zweimal den Ausgleich, ehe Bobadilla den Erfolg sicherte. Während Augsburg sich auf den zehnten Tabellenplatz verbesserte, sind die Hanseaten nach der dritten Niederlage nacheinander als 15. weiter in höchster Not.

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat Aufsteiger RB Leipzig die dritte Saison-Niederlage zugefügt und den Abstand auf den enteilten Tabellenzweiten auf acht Zähler verkürzt. Die Westfalen gewannen das Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga gegen die Sachsen am Samstag verdient mit 1:0 (1:0). Leipzig verpasste es damit, den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München wieder auf einen Punkt zu verkürzen.

Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang traf nach sehenswerter Vorarbeit von Osmane Dembélé per Kopf zum einzigen Tor (35. Minute). Weitere Chancen ließen die Gastgeber vor 81 360 Zuschauern ungenutzt. Der BVB kletterte durch den Sieg zumindest bis zum Sonntag auf Rang drei.

FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Beim ersten Pflichtspiel-Einsatz des Ex-Münchners Holger Badstuber erkämpften sich die Schalker einen Auswärtspunkt beim Tabellenführer. Torjäger Robert Lewandowski brachte den Rekordmeister mit seinem 15. Saisontor per Lupfer in Führung (9. Minute). Abwehrspieler Naldo erzielte nur vier Minuten später seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Königsblauen und glich per Freistoß zum 1:1 aus.

Für die Münchener war es der erste Punktverlust in der Liga seit dem 0:1 bei Borussia Dortmund im November. Die Schalker dagegen holten nach den zuletzt schwachen Leistungen einen wichtigen Prestigeerfolg.

Hertha BSC Berlin - FC Ingolstadt 1:0 (1:0)

Nach zwei Niederlagen zum Start ins neue Jahr gelang den Berlinern gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt ein perfekter Start: Nach gerade einmal 59 Sekunden traf der Japaner Genki Haraguchi zum 1:0 für die Gastgeber. Ingolstadt kam nach dem frühen Schock besser in Spiel, zum Ausgleich reichte es für die Oberbayern aber nicht.

Die Schanzer bleiben damit auf einem direkten Abstiegsplatz, auf den sie nach dem HSV-Sieg gegen Bayer Leverkusen am Freitag zurückgefallen waren.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Die Kölner blieben im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen und können nach ihrem achten Saisonsieg weiter auf die Europapokal-Plätze hoffen. Torjäger Anthony Modeste verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0-Siegtreffer (81.).

Der VfL dagegen zeigte eine Woche nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg erneut eine enttäuschende Leistung und steckt weiter mitten im Abstiegskampf.

TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:0 (1:0)

Vergangene Woche bei RB Leipzig kassierte die Hoffenheimer ihre erste Liga-Niederlage der Saison, gegen Mainz zeigten sich die Kraichgauer davon unbeeindruckt. Stürmer Mark Uth gelang nach Vorarbeit von Sebastian Rudy die frühe Führung (5.), Marco Terrazzino (81.) und der Ex-Mainzer Adam Szalai (86./90.+1) erhöhten spät.

Auch ohne den rot-gesperrten Stürmer Sandro Wagner waren die Gastgeber über weite Strecken das bessere Team. Mainz verpasste mit dem eingewechselten Neuzugang Bojan Krkic seinen ersten Sieg im neuen Jahr.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:0 (0:0)

Für die Borussia war es im dritten Spiel unter dem neuen Coach Dieter Hecking der zweite Sieg. Nach dem 3:2 gegen Leverkusen in der Vorwoche machte Gladbach den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte.

Kapitän Lars Stindl (73.), Raffael (78.) und der nach einer Verletzungspause eingewechselte Patrick Herrmann (90.+2) trafen für die Borussia. Die mit einem Sieg in die Rückrunde gestarteten Freiburger mussten trotz guter Leistung einen Dämpfer hinnehmen.

dpa