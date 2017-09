Ingolstadt siegt 4:0 bei St. Pauli - Sandhausen gewinnt

Kiel schießt sich an die Spitze - Remis in der Hauptstadt - vor 1 Stunde

AUE - Die 2. Liga hat vorübergehend einen neuen Tabellenführer: Mit einem klaren 3:0-Sieg in Aue hat sich Holstein Kiel an die Spitze geschoben. Im Verfolgerduell trennten sich Union Berlin und Braunschweig 1:1. Am Samstag spielen St. Pauli gegen Ingolstadt und Sandhausen gegen Kaiserslautern.

Kiels Höhenflug geht weiter: Der Aufsteiger feierte in Aue den vierten Liga-Sieg in Folge. © Thomas Eisenhuth/dpa



+++ Die Samstagsspiele in der Live-Konferenz +++

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 0:3 (0:2)

Holstein Kiel ist mit einem 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geklettert. Der Aufsteiger verdarb damit am Freitagabend die Heimpremiere von Aue-Coach Hannes Drews, der von der U19 der Kieler nach Sachsen gewechselt war. Alexander Mühling (15. Minute) und Marvin Ducksch (41./78.) erzielten vor 8000 Zuschauern die Tore - alle mit platzierten Schüssen von der Strafraumgrenze.

Für die Schleswig-Holsteiner war es bereits der vierte Sieg in Serie. Mit 13 Zählern ist Kiel punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, hat aber mehr Treffer. Aues Erfolgsserie von drei Partien ohne Niederlage ist gerissen.

Union Berlin - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig haben jeweils auch im vierten Ligaspiel in Serie nicht gewonnen. Die Hauptstädter und die Niedersachsen trennten sich 1:1. Simon Hedlund brachte die Gastgeber vor 21.114 Zuschauern an der "Alten Försterei" nach Ablage von Sebastian Polter in Führung (53. Minute). Christoffer Nyman sorgte nach einer Eingabe von Salim Khelifi für den Braunschweiger Ausgleich (62.).

Union ist nach sechs Spielen mit neun Punkten vorläufig Tabellen-Sechster. Die Eintracht steht nach dem vierten 1:1 nacheinander mit acht Punkten auf Rang acht. Die Partie hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen, da viele Gästefans wegen einer Autobahnsperrung zu spät in der Hauptstadt ankamen.

ama