Intensiv! So sieht's für die Ice Tigers in Straubing aus

NZ-Redakteur Florian Jennemann blickt auf Nürnbergs Niederbayern-Trip - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Ab an den Pulverturm! Das 31. der insgesamt 52 Hauptrunden-Spiele führt die Thomas Sabo Ice Tigers wieder einmal nach Niederbayern. In Straubing geht es für das Wilson-Team darum, die Berliner Eisbären an der Spitze des DEL-Klassenments nicht enteilen zu lassen. Und um mehr!

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers in Straubing wichtig Der 31. Hauptrunden-Spieltag in Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse steht an. Für die Thomas Sabo Ice Tigers bedeutet er einen Ausflug an den Pulverturm, zu beinahe gleichnamigen Raubkatzen aus Straubing. Worauf es für Nürnbergs Vorzeigeteam in Niederbayern ankommmt, weiß NZ-Sportredakteur Florian Jennemann.



