IOC-Boss Bach schwänzt auch Paralympics-Schlussfeier

BERLIN - IOC-Präsident Thomas Bach wird auch bei der Schlussfeier der Paralympics in Rio de Janeiro am Sonntag (Ortszeit) nicht vor Ort sein. Bach ist am Wochenende auf dem Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York zu Gast.

Der wohl mächtigste Sportfunktionär der Welt: Thomas Bach, IOC-Präsident.



Der wohl mächtigste Sportfunktionär der Welt: Thomas Bach, IOC-Präsident. Foto: AFP



Er wird auch an der UN-Vollversammlung teilnehmen und ein Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon abhalten. Das teilte ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees mit.

Bach fehlte bereits bei der Eröffnungsfeier der ersten Weltspiele der Behindertensportler in Südamerika, weil er an dem Staatsakt für den früheren Bundespräsidenten und Außenminister Walter Scheel teilnehmen wollte. Auch danach hatte der IOC-Chef keinen Termin für einen Besuch der Paralympics gefunden, was große Kritik nach sich gezogen hatte.

dpa