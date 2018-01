Irres 3:2! Regensburg dreht das Donau-Derby

REGENSBURG - Überraschung in Regensburg! Der Jahn empfängt am 20. Spieltag den FC Ingolstadt zum Donau-Derby. Einen 0:2-Rückstand zur Pause wandelt die Beierlorzer-Elf noch in einen Heimsieg um, weil bärenstarke 20 Minuten gegen überraschte Schanzer reichen.

Ekstase in der Oberpfalz: Jahn Regensburg schlägt die Schanzer und setzt seinen Höhenflug in Liga zwei fort. Foto: Armin Weigel/dpa



Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 3:2 (0:2)

Der FC Ingolstadt hat im Nachbarschaftsduell mit dem SSV Jahn Regensburg eine Zwei-Tore-Führung verspielt und einen schweren Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten. Die lange Zeit abgezockten Schanzer von Trainer Stefan Leitl unterlagen am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga noch mit 2:3 (2:0) beim kampfstarken Aufsteiger.

Alfredo Morales (3. Minute) und Dario Lezcano mit seinem sechsten Saisontor (37./Foulelfmeter) bescherten dem FCI vor 13.010 Zuschauern eine komfortable Führung. Mit einem Eigentor Hauke Wahl (72.), Sebastian Stolze (78.) und Joker Jonas Nietfeld (88.) versetzten den Schanzern den Tiefschlag.

