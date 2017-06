Ist doch Logo! Facelift für das Bayern-Wappen

Münchner grüßen mit einem "neuen" Vereinsemblem - vor 38 Minuten

MÜNCHEN - Man muss schon genau hinsehen! Bei eingängiger Betrachtung erkennt man aber: Der FC Bayern kommt auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem (leicht) veränderten Logo daher. Auch von der Münchner Website soll bald schon das frische Vereinsemblem funkeln.

Na, sehen Sie es auch? Der Designer Daniel Nyari hat fünf Modifikationen am alten FCB-Wappen vorgenommen. Das Blau der bayerischen Landesflagge, das aus den Rauten im Zentrum grüßt, ist eine Spur dunkler. Apropos Rauten: Von diesen gibt es auf dem neuen Logo des Rekordmeisters nun weniger. Auch der Winkel der bajuwarischen Landesflagge von -30 auf -35 Grad gedreht.

Das "M" im für München wesentlichen Anfangsbuchstaben wurde, wie geübte Betrachter sofort bemerken, ebenso angepasst wie das “C“ in “FC“. Bleibt als fünfte Facelift-Notiz zu ergänzen, dass das Rot auf dem neuen Wappen etwas dunkler und somit wärmer leuchtet. Und, alles gesehen? Wenn nicht, ist‘s vielleicht auch nicht schlimm. Hauptsache in München freut man sich über das neue Logo.

I can't believe @FCBayernEN have changed their club crest like this. Destroying tradition with this startling re-design. pic.twitter.com/4A1z7ujUDu