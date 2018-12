Jetzt also doch: FC Bayern erlaubt Wollmützen der Club-Fans

NÜRNBERG - Mit dieser Aktion hat sich der FC Bayern München in Nürnberg keine Freunde gemacht: Vor dem bayerisch-fränkischen Kräftemessen am Samstag in der Allianz Arena hatte der deutsche Rekordmeister den Club-Fans verboten, Wollmützen zu verteilen. Jetzt hat der Tabellenvierte der Bundesliga überraschend einen Rückzieher gemacht.

Gute Nachrichten für die Fans des 1. FC Nürnberg: Sie dürfen am Samstag ihre Wollmützen nun doch vor der Allianz Arena verteilen. © Sportfoto Zink / WoZi



Die Aufregung bei den Club-Fans war groß, als sie am Donnerstagabend von der Fanbetreuung des 1. FC Nürnberg erfahren hatten , dass ihre geplante Wollmützen-Aktion im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Nürnberg nicht stattfinden darf.

Das wollten sich einige Club-Fans nicht gefallen lassen und meldeten sich daraufhin direkt in der Vereinszentrale an der Säbener Straße. Mit Erfolg, wie "Faszination-Nordkurve" auf seiner Internetseite mitteilt: "Unsere Telefonate, Mails etc. wurden erhört und wir dürfen nun doch gnädigerweise unsere Wollmützen im Stadion verteilen. Unser Dank geht an jeden Glubberer, der den Roten in den letzten 24 Stunden gewaltig auf den Sack gegangen ist!"

Auch der 1. FC Nürnberg bestätigte den Sinneswandel der Münchner: "Nach guten Gesprächen zwischen Mitarbeitern beider Vereine wurde gemeinsam eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Um genauere Informationen zu erhalten, verweist der Club auf das Fanportal Fasznation-Nordkurve. Demnach werden die rot-schwarzen Mützen am Samstag ab Stadioneröffnung im dritten Rang des Münchner Fußballstadions an den Eingängen zum Gästeblock gegen eine Spende verteilt. Von Seiten des FC Bayern gab es auch am Freitag keine Stellungnahme.

