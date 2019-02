Jetzt live: Die Hertha will die Bayern aus dem Pokal kegeln

Münchner verzichten auf Stammtorhüter Neuer - Berlin geht früh in Führung - vor 27 Minuten

BERLIN - Ohne Stammtorwart Manuel Neuer tritt der FC Bayern im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals bei Hertha BSC an. Der Münchner Kapitän steht nicht im Aufgebot für die Partie am Mittwoch im voll besetzten Olympiastadion. Dort will die Hertha den FCB so richtig ärgern. Ob's klappt? Die Antwort im Live-Ticker!

dpa