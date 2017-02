Am 03. Februar 1960 wurde Joachim Löw in Schönau nahe der Schweizerischen Grenze geboren. Im Schwarzwald wuchs er auf und machte seine ersten Schritte mit dem Ball. 1970 wurde er Bezirksmeister der D-Jugend. Löw erzählte später: "Jeden Tag nach der Schule habe ich mit Freunden auf der Straße Fußball gespielt." Noch in der Jugend wechselte er nach Freiburg zu den Sportfreunden Eintracht Freiburg. Im Breisgau absolvierte er auch eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. © Fredrik von Erichsen (dpa)